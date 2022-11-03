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الإمارات

محمد المري: يوم العلم مشهد وطني

محمد المري: يوم العلم مشهد وطني
4 نوفمبر 2022 02:25

دبي (الاتحاد)

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قال الفريق محمد أحمد المري، المدير العام للإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب بدبي: «يطل علينا في كل عام يوم العلم وقد حققنا مزيداً من الإنجازات، ومزيداً من التميز، وذلك يرجع إلى رؤى قيادتنا الفذة وتوجيهاتها بضرورة تعزيز أدوار الأفراد وصقل مهاراتهم، باعتبارهم المحرك الأساسي للتنمية المستدامة التي نسعى إليها في دولتنا الحبيبة».
وأشار إلى أن الإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب بدبي، تحتفل بيوم العلم الإماراتي، باعتباره رمزاً للفخر وترجمة لولائنا وانتمائنا لدولتنا والتصاقنا بقيادتنا، والتزامنا بتوجيهاتها التي تؤكد دوماً أن الإنجازات الوطنية التي يحققها أبناء الإمارات هي بمثابة رد الجميل للوطن، حيث نرفع في هذه المناسبة الوطنية راية الفخر والعزة إلى جانب جميع المؤسسات الرسمية والخاصة في الدولة ومختلف أفراد المجتمع الإماراتي.
وأكد أن «يوم العلم مشهد وطني يعبّر عن تكاتف والتفاف الشعب حول قيادته ووطنه، ويجدد القسم في ظل الراية الخفاقة على مواصلة العمل، وبذل الجهود حتى نحقق الأهداف التي وضعتها الحكومة الرشيدة وصولاً إلى الخمسين عاماً المقبلة وما بعدها، لتبقى الإمارات منصة عالمية للتسامح، ووجهة لملايين الراغبين في العيش والعمل تحت راية خفاقة شعارها الإنسانية».

محمد المري
العلم الإماراتي
الإمارات
علم الإمارات
الاحتفال بيوم العلم
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