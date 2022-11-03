علي بن علوان: يوم العلم مناسبة نفخر بها

رأس الخيمة (الاتحاد)

قال اللواء علي عبدالله بن علوان النعيمي، قائد عام شرطة رأس الخيمة: بمناسبة يوم العلم، نرفع أسمى آيات التهاني والتبريكات إلى صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، وإلى صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، وإلى إخوانهم أصحاب السمو أعضاء المجلس الأعلى للاتحاد حكام الإمارات، وإلى شعب الإمارات، مؤكداً أن يوم العلم مناسبة وطنية نفخر بها، فالعلم رمز وحدتنا، ويجسد أبهى صور التلاحم الوطني والالتفاف حول القيادة الرشيدة التي جعلت دولة الإمارات العربية المتحدة في مصاف الدول المتقدمة. وذكر أن الاحتفال يأتي ترجمة لمعاني التلاحم على خطى الآباء المؤسسين الذين كرسوا حياتهم لتكون الإمارات كما هي اليوم في مصاف الدول الأولى في التقدم والرخاء والازدهار شامخة قوية بحكمة قيادتها، عظيمة بعطاء وحبّ هذا الشعب لهذه الأرض. وأشار إلى أن دولة الإمارات أصبحت اليوم واحة أمن وأمان بفضل جهود الحفاظ على استقرارها ومساهماتها الإنسانية التي اتسعت للجميع، فنهنئ أنفسنا لما وصلت له دولتنا، ونهنئ قيادة وشعب دولة الإمارات، ونتمنى للوطن كل النجاح والتقدم، فاليوم نشعر بفخر واعتزاز بهذه التجربة القيمة ونتمنى لها مزيداً من النجاحات في ظل القيادة الحكيمة لصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله.