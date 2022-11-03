الشامسي يشهد احتفال شرطة الشارقة بيوم العلم

الشارقة (الاتحاد)

شهد اللواء سيف الزري الشامسي، قائد عام شرطة الشارقة، الاحتفالية الوطنية برفع علم الدولة على سارية مبنى القيادة، بمناسبة احتفال الدولة بيوم العلم، الذي يصادف الثالث من نوفمبر من كل عام. وبدأت مراسم الاحتفال في تمام الحادية عشرة صباحاً، بسلام العلم تزامناً مع رفع علم الدولة على سارية العلم، ثم عزفت موسيقى الشرطة السلام الوطني لدولة الإمارات. وشارك في الاحتفال العميد عبدالله مبارك بن عامر نائب القائد العام لشرطة الشارقة، والمديرون العامون ونوابهم، ومديرو الإدارات وكبار الضباط، ومنتسبو القيادة العامة من مدنيين وعسكريين.