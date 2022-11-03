نهيان بن مبارك: علمنا سيظل شامخاً

أبوظبي (الاتحاد)

في إطار احتفالات الإمارات العربية المتحدة بيوم العلم، نظمت وزارة التسامح والتعايش احتفالية بمناسبة يوم العلم، حيث قامت الوزارة برفع علم الدولة بمقرها بأبوظبي، أمس، بحضور عددٍ كبيرٍ من الموظفين والشركاء. وصرح معالي الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان عضو مجلس الوزراء وزير التسامح والتعايش، بأن احتفالنا بيوم العلم يجب أن يواكبه إيمان حقيقي لدى كل من يسكن هذا الوطن الغالي من مواطنين ومقيمين، من أسر ورجال ونساء وأطفال من مختلف فئات هذا المجتمع، بالقيم التي قام عليها هذا الوطن، وأهمها الوحدة الوطنية التي نعيش في ظلالها جميعاً في أمن وأمان وسعادة، وأن نتعهد جميعاً بالعمل من أجل خدمة الوطن ورفعة رايته، كما أنها مناسبة مهمة للتأكيد على أن علم الدولة الاتحادية هو الهوية الأساسية لنا جميعاً في كافة بقاع هذا الوطن الغالي، مؤكداً على القيم التي أُسس عليها هذا الوطن على يد الوالد المؤسس الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، وهي التسامح والتعايش والسلام والتعاطف والحوار الإيجابي بين كافة المقيمين على أرض هذا الوطن.

ورفع معاليه أسمى أيات الشكر والعرفان، والولاء والانتماء بالأصالة عن نفسه وبالنيابة عن كافة العاملين بوزارة التسامح والتعايش إلى قيادتنا الرشيدة، ممثلة بصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، وأخيه صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، رعاه الله، وإخوانهما أعضاء المجلس الأعلى للاتحاد حكام الإمارات.