صقر غباش: يوم العلم صورة مشرقة لشعب الإمارات

أبوظبي (الاتحاد)

شارك المجلس الوطني الاتحادي في احتفالات الدولة بيوم العلم، وقام معالي صقر غباش رئيس المجلس الوطني الاتحادي برفع علم الدولة فوق المقر الرئيسي للمجلس الوطني الاتحادي في أبوظبي احتفاءً بيوم العلم للتعبير عن أسمى معاني الولاء والانتماء إلى الوطن وقيادته الرشيدة. وقال معالي صقر غباش: في هذا اليوم الوطني، نجدد باسمنا وباسم جميع أعضاء المجلس الوطني الاتحادي الولاء لقيادتنا الرشيدة، وعلى رأسها صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، وصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، وإخوانهما أصحاب السمو أعضاء المجلس الأعلى حكام الإمارات.

وأشار معاليه إلى الصورة المشرقة التي يشكلها شعب الإمارات بمختلف فئاته وهم يرفعون فيها علم دولة الإمارات العربية المتحدة خفاقاً شامخاً في السماء ليرفرف في كل ساحةٍ من ساحات الوطن، ودولتنا تواصل خطواتها الواثقة الرائدة وتسجل إنجازاتها المتميزة في جميع القطاعات التنموية وعلى المستويات كافة، لافتاً إلى أن هذه الصورة المشرفة أيضاً هي مشهد يجسد بحق قيم الوفاء لهذا الوطن الذي يوفر لمواطنيه الحياة الكريمة، ويفتح أمامهم أبواباً واسعة نحو مستقبل مشرق وواعد بمشيئة الله.