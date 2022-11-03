زكي نسيبة: يوم العلم مناسبة وطنية تحتفي بوحدة الإمارات وإنجازاتها العظيمة

أبوظبي (الاتحاد)

أكد معالي زكي نسيبة، المستشار الثقافي لصاحب السمو رئيس الدولة - الرئيس الأعلى لجامعة الإمارات العربية المتحدة، أن يوم العلم مناسبة وطنية تحتفي بوحدة الإمارات وإنجازاتها العظيمة في شتى المجالات.

وقال معاليه، في تصريح بهذه المناسبة: «إن احتفاء قيادة وشعب الإمارات بيوم العَلم، يكرس الوحدة، والعزة، والكرامة، والكبرياء، حيث يرفرف العلَم الإماراتي خفاقاً في سماء إمارات الدولة».

وذكر أن مؤسس الدولة المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيّب الله ثراه، أول من رفع العلم بدار الاتحاد في ديسمبر 1971 ليعلو خفاقاً في إمارات الخير، أرض السلام، والطمأنينة، والإنسانية، والتسامح، والرخاء.

وقال: «في هذا اليوم الأغر، نعبر عن اعتزازنا بيوم العَلَم، فهو مصدر فخرنا ورمز نهضتنا بقيادة صاحب السموّ الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، معاهدين سموه بأن نواصل العمل على تميز دولة الإمارات وتقدمها في شتى مجالات التعليم والعلوم والمعرفة».