الجمعة 4 نوفمبر 2022 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الإمارات

فلاح الأحبابي: يوم العلم رمز الهوية الوطنية

فلاح الأحبابي: يوم العلم رمز الهوية الوطنية
4 نوفمبر 2022 02:25

أبوظبي (الاتحاد)

أخبار ذات صلة
«الريشة» يطير للكويت للمشاركة في «غرب آسيا»
300 لاعب في «النسخة 14» لكأس مبادلة المجتمعي للتنس
يوم العلم
تابع التغطية كاملة

قال معالي فلاح محمد الأحبابي، رئيس دائرة البلديات والنقل: «نحتفي بمناسبة يوم العلم الإماراتي لعام 2022، والذي يشكل رمز الهوية الوطنية والانتماء لهذا الوطن. ويجسد هذا اليوم قيم أبناء المجتمع الإماراتي والمقيمين عليها، والتي عززت مكانة الإمارات في الساحة الدولية، وساهمت في إبراز الإمارات كنموذج يحتذى به. إن الاعتزاز بهويتنا وحمايتها، هو السبيل نحو بناء مستقبل واعد، يرتقي بطموح أبائنا المؤسسين ليحقق رؤيتهم، ويساهم في توفير أسلوب حياة متكامل اجتماعياً للأجيال الإماراتية الحالية والقادمة. وأضاف قائلاً: «نؤكد في هذا اليوم الوطني على التزامنا تجاه مجتمعنا، لنواصل العمل على التطوير المستدام لتلبية احتياجات السكان، بما يرتقي بجودة الحياة في الإمارة».

فلاح الأحبابي
العلم الإماراتي
الإمارات
علم الإمارات
الاحتفال بيوم العلم
يوم العلم
آخر الأخبار
«الريشة» يطير للكويت للمشاركة في «غرب آسيا»
الرياضي
«الريشة» يطير للكويت للمشاركة في «غرب آسيا»
اليوم 16:00
برعاية رئيس الدولة.. مهرجان الشيخ زايد ينطلق بمنطقة الوثبة 18 نوفمبر
الإمارات
برعاية رئيس الدولة.. مهرجان الشيخ زايد ينطلق بمنطقة الوثبة 18 نوفمبر
اليوم 15:39
300 لاعب في «النسخة 14» لكأس مبادلة المجتمعي للتنس
الرياضي
300 لاعب في «النسخة 14» لكأس مبادلة المجتمعي للتنس
اليوم 15:30
الإمارات.. بيئة حاضنة للتنوع الثقافي يرنو لها الجميع
الإمارات
الإمارات.. بيئة حاضنة للتنوع الثقافي يرنو لها الجميع
اليوم 15:00
الشارقة يناقش تطوير مراحل اليد
الرياضي
الشارقة يناقش تطوير مراحل اليد
اليوم 15:00
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
الإمارات
عربي ودولي
الاقتصادي
الرياضي
وجهات نظر
دنيا
ثقافة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
المبوب
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
جميع الحقوق محفوظة لصحيفة الاتحاد 2022©