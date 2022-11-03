فلاح الأحبابي: يوم العلم رمز الهوية الوطنية

أبوظبي (الاتحاد)

قال معالي فلاح محمد الأحبابي، رئيس دائرة البلديات والنقل: «نحتفي بمناسبة يوم العلم الإماراتي لعام 2022، والذي يشكل رمز الهوية الوطنية والانتماء لهذا الوطن. ويجسد هذا اليوم قيم أبناء المجتمع الإماراتي والمقيمين عليها، والتي عززت مكانة الإمارات في الساحة الدولية، وساهمت في إبراز الإمارات كنموذج يحتذى به. إن الاعتزاز بهويتنا وحمايتها، هو السبيل نحو بناء مستقبل واعد، يرتقي بطموح أبائنا المؤسسين ليحقق رؤيتهم، ويساهم في توفير أسلوب حياة متكامل اجتماعياً للأجيال الإماراتية الحالية والقادمة. وأضاف قائلاً: «نؤكد في هذا اليوم الوطني على التزامنا تجاه مجتمعنا، لنواصل العمل على التطوير المستدام لتلبية احتياجات السكان، بما يرتقي بجودة الحياة في الإمارة».