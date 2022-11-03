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علي النيادي: يوم العلم يعكس أسمى معاني الوطنية والانتماء

علي النيادي: يوم العلم يعكس أسمى معاني الوطنية والانتماء
4 نوفمبر 2022 02:25

أبوظبي (الاتحاد)

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قال معالي علي سعيد النيادي رئيس الهيئة الوطنية لإدارة الطوارئ والأزمات والكوارث: نحتفي اليوم بمناسبة يوم العلم الذي يعكس تلاحم مجتمع دولة الإمارات ووحدته التي تجسد متانة الاتحاد وتكاتف أبنائه مستلهمين نهجنا من الرؤية الحكيمة لصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، وصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله.
وأضاف معاليه: نحتفي اليوم برفع العلم شامخاً خفاقاً لنعكس أسمى معاني الوطنية والانتماء والعزة والشموخ معززين القيم والمبادئ التي رسخها آباؤنا المؤسسون، فخورين بكافة المنجزات والجهود الوطنية والتضحيات التي قدمت بكل تفانٍ وإخلاص لهذا الوطن المعطاء، وفي هذا اليوم نقف جميعاً في الهيئة الوطنية لإدارة الطوارئ والأزمات والكوارث لنجدد عهدنا والتزامنا بالحفاظ على علمنا عالياً شامخاً ونجدد ولاءنا للوطن وقيادتنا الرشيدة.

علي النيادي
العلم الإماراتي
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يوم العلم
الاحتفال بيوم العلم
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