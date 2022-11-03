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علي الكعبي: العَلَم رمز الاتحاد والوطن

علي الكعبي: العَلَم رمز الاتحاد والوطن
4 نوفمبر 2022 02:25

أبوظبي (وام)

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قال معالي علي سالم الكعبي رئيس مجلس أمناء مؤسسة التنمية الأسرية: إن الاحتفال بيوم العلم احتفال بالوطن وبالاتحاد، فالعلم هو رمز العزة، والفخر، ويوم أن تحتفل به الدولة فهي تؤكد على أهميته كرمز للوحدة، وفي الاحتفال به تأكيد على ارتباطنا العميق بهذه الأرض والاعتزاز بالانتماء إليها وبقوة التلاحم الذي يجمع أبناء الوطن الواحد تحت راية واحدة عزيزة وغالية على قلوبنا. وأضاف معاليه - في كلمة له بهذه المناسبة: «إنه في هذا اليوم التاريخي والوطني (يوم العلم)، نستذكر قائد المسيرة ومؤسس الدولة الوالد الراحل الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، كما نستذكر قائد التمكين المغفور له الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، طيب الله ثراه.. القادة الذين عملوا على تكريس قيمة العلم ورفعوه عند تأسيس الدولة، وغرسوا مكانته ومهابته في قلوبنا، وتأتي القيادة اليوم ممثلة في صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، وصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، وإخوانهما أصحاب السمو أعضاء المجلس الأعلى حكام الإمارات، ليمضوا بوطننا الغالي نحو المستقبل الأكثر إشراقاً متوحدين تحت راية عزيزة نحمل لها وللقيادة الرشيدة الولاء والاعتزاز».

العلم الإماراتي
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يوم العلم
علي الكعبي
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