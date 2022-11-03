عبدالله آل حامد: يوم العلم مناسبة غالية

أبوظبي (الاتحاد)

أكد معالي عبدالله بن محمد آل حامد، رئيس دائرة الصحة - أبوظبي، أن يوم العلم مناسبة وطنية غالية على قلوب جميع سكان دولة الإمارات، مواطنين ومقيمين، فيه تتجسد أسمى معاني ومشاعر العز والولاء والفخر بوطن أبهر العالم تحت راية قيادتنا الرشيدة، ففيه يسمو ويرتفع علم دولتنا الحبيبة فوق كافة مؤسساتنا وبيوتنا ليزين كل بقعة من أرض وطننا الغالي.

وقال معاليه: «اليوم نستذكر مشهداً عظيماً سيبقى خالداً في نفوسنا يحكي عن تلاحم قادتنا تحت راية علم دولة الإمارات، حين اجتمع شيوخنا حكام الإمارات المؤسسون الأوائل، يتقدمهم الوالد المؤسس الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، على نهج واحد ورؤية استراتيجية واحدة قيمها التلاحم الوطني والولاء والانتماء، ليرتفع علم دولة الإمارات عالياً، وترتقي معه إنجازات دولتنا الحبيبة بسواعد أبنائها في ظل راية قيادتنا الرشيدة».

وأضاف معاليه: «في هذا اليوم، نجدد عهد الولاء والانتماء للوطن وعزمنا على مواصلة مسيرة العمل والعطاء في ظل حكمة ودعم قائد الوطن، سيدي صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، ليبقى علم دولة الإمارات عالياً شامخاً في المحافل كافة».