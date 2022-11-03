الجمعة 4 نوفمبر 2022 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الإمارات

عبدالله آل حامد: يوم العلم مناسبة غالية

عبدالله آل حامد: يوم العلم مناسبة غالية
4 نوفمبر 2022 02:25

أبوظبي (الاتحاد)

أخبار ذات صلة
«الريشة» يطير للكويت للمشاركة في «غرب آسيا»
300 لاعب في «النسخة 14» لكأس مبادلة المجتمعي للتنس
يوم العلم
تابع التغطية كاملة

أكد معالي عبدالله بن محمد آل حامد، رئيس دائرة الصحة - أبوظبي، أن يوم العلم مناسبة وطنية غالية على قلوب جميع سكان دولة الإمارات، مواطنين ومقيمين، فيه تتجسد أسمى معاني ومشاعر العز والولاء والفخر بوطن أبهر العالم تحت راية قيادتنا الرشيدة، ففيه يسمو ويرتفع علم دولتنا الحبيبة فوق كافة مؤسساتنا وبيوتنا ليزين كل بقعة من أرض وطننا الغالي. 
وقال معاليه: «اليوم نستذكر مشهداً عظيماً سيبقى خالداً في نفوسنا يحكي عن تلاحم قادتنا تحت راية علم دولة الإمارات، حين اجتمع شيوخنا حكام الإمارات المؤسسون الأوائل، يتقدمهم الوالد المؤسس الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، على نهج واحد ورؤية استراتيجية واحدة قيمها التلاحم الوطني والولاء والانتماء، ليرتفع علم دولة الإمارات عالياً، وترتقي معه إنجازات دولتنا الحبيبة بسواعد أبنائها في ظل راية قيادتنا الرشيدة».
وأضاف معاليه: «في هذا اليوم، نجدد عهد الولاء والانتماء للوطن وعزمنا على مواصلة مسيرة العمل والعطاء في ظل حكمة ودعم قائد الوطن، سيدي صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، ليبقى علم دولة الإمارات عالياً شامخاً في المحافل كافة».

عبدالله آل حامد
العلم الإماراتي
الإمارات
علم الإمارات
الاحتفال بيوم العلم
يوم العلم
آخر الأخبار
«الريشة» يطير للكويت للمشاركة في «غرب آسيا»
الرياضي
«الريشة» يطير للكويت للمشاركة في «غرب آسيا»
اليوم 16:00
برعاية رئيس الدولة.. مهرجان الشيخ زايد ينطلق بمنطقة الوثبة 18 نوفمبر
الإمارات
برعاية رئيس الدولة.. مهرجان الشيخ زايد ينطلق بمنطقة الوثبة 18 نوفمبر
اليوم 15:39
300 لاعب في «النسخة 14» لكأس مبادلة المجتمعي للتنس
الرياضي
300 لاعب في «النسخة 14» لكأس مبادلة المجتمعي للتنس
اليوم 15:30
الإمارات.. بيئة حاضنة للتنوع الثقافي يرنو لها الجميع
الإمارات
الإمارات.. بيئة حاضنة للتنوع الثقافي يرنو لها الجميع
اليوم 15:00
الشارقة يناقش تطوير مراحل اليد
الرياضي
الشارقة يناقش تطوير مراحل اليد
اليوم 15:00
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
الإمارات
عربي ودولي
الاقتصادي
الرياضي
وجهات نظر
دنيا
ثقافة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
المبوب
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
جميع الحقوق محفوظة لصحيفة الاتحاد 2022©