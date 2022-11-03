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عويضة المرر: علم الإمارات رمز وحدتنا

عويضة المرر: علم الإمارات رمز وحدتنا
4 نوفمبر 2022 02:25

أبوظبي (وام)

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يوم العلم
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أكد معالي المهندس عويضة مرشد المرر رئيس دائرة الطاقة في أبوظبي، أن الاحتفال بيوم العلم مناسبة عزيزة على قلب كل مواطن ومقيم على هذه الأرض الطيبة، مشيراً إلى أن مشاركة كافة أفراد المجتمع في هذا الاحتفال السنوي تعبر عن صدق الانتماء لهذا الوطن المعطاء وقيادته الرشيدة.
وأضاف معاليه أن يوم العلم هو يوم تجتمع فيه القلوب المخلصة حول علم الإمارات رمز الوحدة التي أرسى قواعدها مؤسس الوطن المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان «طيب الله ثراه»، وسار على نهجه صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، وإخوانه أصحاب السمو أعضاء المجلس الأعلى حكام الإمارات.
وقال معاليه: نحتفل اليوم في ظل تحقيق أبوظبي للعديد من الإنجازات النوعية في مجال الطاقة النظيفة والمتجددة، وذلك في إطار استعدادها للخمسين عاماً المقبلة، ومن خلال تنفيذ العديد من المشروعات الضخمة والرائدة عالمياً، وتأكيد التزامها بدعم الجهود العالمية لمواجهة التغير المناخي.

عويضة المرر
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الإمارات
علم الإمارات
الاحتفال بيوم العلم
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