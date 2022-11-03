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أكاديمية سيف بن زايد ومديريات شرطة أبوظبي ترفع العلم

أكاديمية سيف بن زايد ومديريات شرطة أبوظبي ترفع العلم
4 نوفمبر 2022 02:24

أبوظبي (الاتحاد)

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احتفلت أكاديمية سيف بن زايد  للعلوم الشرطية والأمنية ومديريات شرطة العاصمة والعين والظفرة والمرور والدوريات والمناطق الخارجية وترخيص السائقين والآليات وإدارات شرطة أبوظبي بيوم العلم، ورفعته عالياً خفاقاً على ساريات الأعلام بمبانيها الرئيسة، تجسيداً لمشاعر الوحدة والسلام بين أبناء الإمارات، وتعزيز الشعور بالانتماء للوطن، واعتزازاً بالإنجازات والتاريخ المشرف لشرطة أبوظبي.  
وثمن مدير أكاديمية سيف بن زايد  للعلوم الشرطية والأمنية ومديرو المديريات الإنجازات الكبيرة التي حققتها الدولة في المجالات كافة، معتبرين يوم العلم مناسبة وطنية عزيزة ترفع بلادنا من خلالها راية شموخنا دائماً بوطن الخير والعطاء، كما أن العلم يعد عنواناً لعزتنا، ونقف جميعاً إجلالاً له واعتزازاً وفخراً بمسيرة البناء والإنجاز، في مناسبة غالية نحتفي بها ونفتخر بهويتنا الأصيلة وبموروثاتنا، مثمنين جهود قيادتنا الرشيدة التي لا تدخر جهداً لتحقيق الأمن والاستقرار مجددين العهد والولاء لها وللوطن.
وأعرب منتسبو المديريات والإدارات عن اعتزازهم بهذه المناسبة الوطنية الغالية والتي تعتبر حدثاً مهماً يعبر عن وحدة الجهود لخدمة الوطن ورفع رايته، ورفع الحس الوطني بين مواطني الدولة، وولائهم وانتمائهم لإمارات الخير والعطاء وقيادتها الرشيدة، وتقديرهم لإنجازات مسيرة التطور التي نقلت دولة الإمارات لتأخذ موقعها الريادي المميز على الخريطة العالمية في المجالات كافة.

أبوظبي
شرطة أبوظبي
أكاديمية سيف بن زايد للعلوم الشرطية
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الإمارات
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الاحتفال بيوم العلم
يوم العلم
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