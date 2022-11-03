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«مكتب الأسلحة» يحتفل بيوم العلم ‎

«مكتب الأسلحة» يحتفل بيوم العلم ‎
4 نوفمبر 2022 02:24

أبوظبي (الاتحاد)

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احتفل مكتب الأسلحة والمواد الخطرة التابع للمجلس الأعلى للأمن الوطني، بيوم العلم ورفع محمد سهيل سعيد النيادي، مدير عام مكتب الأسلحة والمواد الخطرة علم الدولة، بمشاركة وحضور جميع منتسبي المكتب الذين عاهدوا القيادة الرشيدة على مواصلة العمل والسعي الدؤوب لتقديم أقصى العطاءات من أجل تحقيق الرفعة والتقدم لدولة الإمارات.
‏‎وقال النيادي: «نجدد في يوم العلم العهد والوعد بخدمة الوطن ورفعته وترسيخ مكانته وصون ترابه تحت القيادة الرشيدة لصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، مشيراً إلى أن رفع علم الدولة مبعث اعتزاز وفخر».

العلم الإماراتي
الإمارات
علم الإمارات
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