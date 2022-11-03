«أدنيك»: علم الإمارات مصدر فخرنا واعتزازنا

أبوظبي (الاتحاد)

احتفت مجموعة أدنيك بيوم العلم، في مركز أبوظبي الوطني للمعارض بالتزامن مع رفع العلم أيضاً في مركز العين للمؤتمرات.

وقال حميد مطر الظاهري، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لمجموعة أدنيك: «نحتفي في الثالث من شهر نوفمبر من كل عام بيوم العلم، لما يحمله من رمزية غالية وعزيزة على قلوبهم، ترسم ملامح مسيرة البناء والتقدم والإنجاز، التي أرسى دعائمها الآباء المؤسسون لهذا الوطن المعطاء، ولتشكل خريطة طريق لأجيال المستقبل التي تحمل على عاتقها مسؤولية البناء على ما تم تحقيقه من إنجازات، والنهوض بمسيرة التنمية المستدامة في مختلف القطاعات الاقتصادية والمجتمعية».

وأضاف: «نجدد في يومنا هذا عهد الولاء والانتماء لقيادتنا الرشيدة، ملتفين حول علم دولة الإمارات العربية المتحدة، رمز وحدتنا ومصدر فخرنا واعتزازنا ليظل عالياً شامخاً يلامس عنان السماء».