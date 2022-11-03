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جمارك أبوظبي تحتفي بيوم العلم

جمارك أبوظبي تحتفي بيوم العلم
4 نوفمبر 2022 02:23

أبوظبي (الاتحاد)

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يوم العلم
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احتفت جمارك أبوظبي بـ«يوم العلم» بتنظيم فعالية خاصة بالمناسبة، من خلال تجمع موظفي الإدارة العامة لرفع العلم أمام المقر الرئيسي في مدينة مصدر، بالإضافة إلى مشاركة موظفي المراكز الجمركية الشركاء الاستراتيجيين فعالياتهم بشكل متزامن مع الجهات والمؤسسات الحكومية في مختلف إمارات الدولة.
ورفع راشد لاحج المنصوري مدير عام الإدارة العامة لجمارك أبوظبي، علم الدولة الساعة 11 صباحاً، بمشاركة المديرين التنفيذيين ومديري الإدارات والموظفين، وعُزف السلام الوطني لدولة الإمارات، وتم التقاط الصور الجماعية.
وقال راشد لاحج المنصوري، إن يوم العلم مناسبة وطنية نستذكر خلالها بإجلال تضحيات الآباء المؤسسين، الذين قدموا الغالي والنفيس في مسيرة التنمية الشاملة لتزهر دولتنا الحبيبة بالإنجازات والمكتسبات تحت راية الاتحاد.

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