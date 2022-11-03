مريم الرميثي: التضحية في سبيل العَلَم بالأرواح

أبوظبي (الاتحاد)

قالت مريم الرميثي، مدير عام مؤسسة التنمية الأسرية: يوم العلم هو يوم الوطن، يوم العزّة والفخر والمجد، الذي نستذكر فيه مآثر القادة المؤسسين الذين رفعوا العلم، وصانوا كرامته وكرّسوا محبته في قلوبنا، وهي المناسبة الوطنية التاريخية التي نفخر فيها ونعتز بانتمائنا إلى وطننا بقيادته الحكيمة التي سارت على نهج الراحلين، طيب الله ثراهم، مؤكدين أننا أبناءَ هذا الوطن المعطاء نعاهد الله تعالى على صون العلم والتضحية في سبيله بالأرواح، وفي هذه المناسبة الوطنية نستذكر بكل اعتزاز سيرة أبطال الوطن وشهدائه البواسل الذين ذادوا عن العلَم وعن سيادة الأرض، وسقطوا في ميادين الشرف نصرة للحق ودعماً للجار والشقيق. وأضافت: إن الاحتفال بيوم العلم يؤكد عمق انتمائنا لوطن الخير الذي يُعلي قيم التسامح والسلام، ويعزّز اللحمة الوطنية والتعاضد بين أبنائه الذين ضحّوا بأرواحهم فداءً له في صورة تجسّد عمق الانتماء والولاء، فهذا الوطن صانع الأبطال، ولقد صنعت الإمارات سجلاً حافلاً بالمنجزات الإنسانية، حيث يقف العلم شامخاً في بقاع كثيرة من العالم مسانداً وداعماً ومقدماً كل الدعم للمحتاجين في كل مكان.