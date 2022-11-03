الجمعة 4 نوفمبر 2022 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الإمارات

مريم الرميثي: التضحية في سبيل العَلَم بالأرواح

مريم الرميثي: التضحية في سبيل العَلَم بالأرواح
4 نوفمبر 2022 02:24

أبوظبي (الاتحاد)

أخبار ذات صلة
«الريشة» يطير للكويت للمشاركة في «غرب آسيا»
300 لاعب في «النسخة 14» لكأس مبادلة المجتمعي للتنس
يوم العلم
تابع التغطية كاملة

قالت مريم الرميثي، مدير عام مؤسسة التنمية الأسرية: يوم العلم هو يوم الوطن، يوم العزّة والفخر والمجد، الذي نستذكر فيه مآثر القادة المؤسسين الذين رفعوا العلم، وصانوا كرامته وكرّسوا محبته في قلوبنا، وهي المناسبة الوطنية التاريخية التي نفخر فيها ونعتز بانتمائنا إلى وطننا بقيادته الحكيمة التي سارت على نهج الراحلين، طيب الله ثراهم، مؤكدين أننا أبناءَ هذا الوطن المعطاء نعاهد الله تعالى على صون العلم والتضحية في سبيله بالأرواح، وفي هذه المناسبة الوطنية نستذكر بكل اعتزاز سيرة أبطال الوطن وشهدائه البواسل الذين ذادوا عن العلَم وعن سيادة الأرض، وسقطوا في ميادين الشرف نصرة للحق ودعماً للجار والشقيق. وأضافت: إن الاحتفال بيوم العلم يؤكد عمق انتمائنا لوطن الخير الذي يُعلي قيم التسامح والسلام، ويعزّز اللحمة الوطنية والتعاضد بين أبنائه الذين ضحّوا بأرواحهم فداءً له في صورة تجسّد عمق الانتماء والولاء، فهذا الوطن صانع الأبطال، ولقد صنعت الإمارات سجلاً حافلاً بالمنجزات الإنسانية، حيث يقف العلم شامخاً في بقاع كثيرة من العالم مسانداً وداعماً ومقدماً كل الدعم للمحتاجين في كل مكان.

مريم الرميثي
العلم الإماراتي
الإمارات
علم الإمارات
الاحتفال بيوم العلم
يوم العلم
آخر الأخبار
«الريشة» يطير للكويت للمشاركة في «غرب آسيا»
الرياضي
«الريشة» يطير للكويت للمشاركة في «غرب آسيا»
اليوم 16:00
برعاية رئيس الدولة.. مهرجان الشيخ زايد ينطلق بمنطقة الوثبة 18 نوفمبر
الإمارات
برعاية رئيس الدولة.. مهرجان الشيخ زايد ينطلق بمنطقة الوثبة 18 نوفمبر
اليوم 15:39
300 لاعب في «النسخة 14» لكأس مبادلة المجتمعي للتنس
الرياضي
300 لاعب في «النسخة 14» لكأس مبادلة المجتمعي للتنس
اليوم 15:30
الإمارات.. بيئة حاضنة للتنوع الثقافي يرنو لها الجميع
الإمارات
الإمارات.. بيئة حاضنة للتنوع الثقافي يرنو لها الجميع
اليوم 15:00
الشارقة يناقش تطوير مراحل اليد
الرياضي
الشارقة يناقش تطوير مراحل اليد
اليوم 15:00
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
الإمارات
عربي ودولي
الاقتصادي
الرياضي
وجهات نظر
دنيا
ثقافة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
المبوب
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
جميع الحقوق محفوظة لصحيفة الاتحاد 2022©