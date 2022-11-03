سارة شهيل: في يوم العلم تتأجّج فينا مشاعر الفخر والاعتزاز

أبوظبي (الاتحاد)

قالت سارة شهيل، مدير عام مركز أبوظبي للإيواء والرعاية الإنسانية – إيواء: عاد يوم العلم الإماراتي لتتأجّج فينا مشاعر الفخر والاعتزاز التي يكنها كل من يعيش على هذه الأرض الخيّرة. لقد كان الإخلاص للعَلَم والإيمان بقدسيته بصفته رمزًا لسيادة هذه الدولة ذات الشأن العظيم، حاضريْن بجلاء، في جميع أرجاء البلاد.

وتابعت: تستحضر فينا هذه المناسبة الوطنية السعيدة سنوات من التلاحم الوطني، والتكامل الإنساني والحضاري، ومشاعر التسامح والسلام والإخاء المترسخة منذ عقود في شتى مقومات الدولة، بأبنائها وقادتها، والتي تأسست على تعاليم سامية ورّثها لنا آباؤنا المؤسسون.

وأضافت: يتوغل فينا اليوم الشعور بالانتماء إلى الوطن أكثر فأكثر، ونحن نجدد عهود الولاء بينما يرفرف هذا الرمز المشرّف في كل مكان، على منازلنا ومؤسساتنا ومصانعنا ومزارعنا، يعانق عنان السماء فخراً وعزة، ويعلن للعالم أن الإمارات منارة للتميز والرفعة والقيم الإنسانية.