سلامة العميمي: يوم العلم يجسد رسالة الإمارات لتحقيق التقدم والازدهار

أبوظبي (الاتحاد)

قالت سلامة العميمي، مدير عام هيئة المساهمات المجتمعية «معاً»: تتجسد في يوم العلم رسالة الإمارات وعزيمة قيادتها الرشيدة على مدار خمسة عقود لتحقيق التقدم والازدهار لهذا الوطن وأبنائه المخلصين، وإرساء أسس ثابتة راسخة لخمسة عقود أخرى نمضي لها ملتزمين باستراتيجياتنا الحكومية لمئوية الإمارات، والتي تتطلب منا جميعاً العمل يداً بيد كمجتمع متعاون ومتمسك بموروثه الثقافي المتنوع والمتسامح.

ولفتت إلى أنه وبالتزامن مع هذه المحطة السنوية، علينا بذل الغالي والنفيس للمحافظة على مكتسباتنا وتنميتها، والعمل فريقاً واحداً لتقديم حلول مبتكرة قادرة على تحقيق أجندات القطاع الاجتماعي لتبقى دولة الإمارات على قائمة أكثر الدول والمجتمعات رفاهية وأماناً وابتكاراً وترسيخ مكانتها دولة لِلامستحيل.