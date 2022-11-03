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الإمارات

خولة الملا: الاحتفال بعلم الإمارات صورة مشرقة لاتحادنا

خولة الملا: الاحتفال بعلم الإمارات صورة مشرقة لاتحادنا
4 نوفمبر 2022 02:23

الشارقة (الاتحاد)

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قالت الدكتورة خولة عبدالرحمن الملا، رئيس هيئة شؤون الأسرة بالشارقة: الاحتفال بعلم دولة الإمارات سنوياً، صورة مشرقة لاتحادنا ووحدة مصيرنا، ومناسبة تعكس قيم التلاحم والانتماء للوطن الغالي والولاء لقيادته الحكيمة، مشيرة إلى أن اصطفاف الجميع لرفع العلم في نفس اللحظة إنما يعبر عن أن كل أبناء الإمارات يقفون صفاً واحداً يلبون النداء، ويعبرون عن اعتزازهم بوطنهم وعزمهم على المشاركة في الذود عن حياضه وبناء نهضته. وأضافت: إن الاحتفال بيوم العلم هو احتفال بالعزة والفخر، وما وصلت إليه بلادنا من مكانة دولية رفيعة في ظل قيادتنا الرشيدة.

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