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الإمارات

مؤسسة دبي للمرأة تحتفل بيوم العلم

شمسة صالح
4 نوفمبر 2022 02:23

دبي (الاتحاد) 

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يوم العلم
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احتفلت مؤسسة دبي للمرأة، أمس، بيوم العلم، حيث تم رفع العلم الإماراتي على سارية المؤسسة في تمام الساعة الحادية عشرة صباحاً، استجابة لدعوة صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، للمؤسسات والوزارات والهيئات الحكومية برفع علم الدولة في توقيت واحد.
وأكدت شمسة صالح، المدير التنفيذي لمؤسسة دبي للمرأة، أن المبادرة تُرسخ ثقافة احترام العلم كونه رمزاً لسيادة ووحدة الدولة وللفخر بالانتماء لها، مشيرةً إلى أن رمزية هذه المناسبة تأتي تأكيداً على الولاء للقيادة الرشيدة ومنهجها في ترسيخ المبادئ والقيم الوطنية الأصيلة لدولة الإمارات، متوجهة بالتهنئة لصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، وصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، وأصحاب السمو أعضاء المجلس الأعلى للاتحاد حكام الإمارات، وشعب الإمارات كافة بهذه المناسبة الغالية على كل إماراتي ومقيم على أرض الدولة. كما تقدمت شمسة صالح بالتهنئة إلى حرم سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير ديوان الرئاسة، سمو الشيخة منال بنت محمد بن راشد آل مكتوم، رئيسة مجلس الإمارات للتوازن بين الجنسين، رئيسة مؤسسة دبي للمرأة، بهذه المناسبة الغالية على قلب كل مواطن ومقيم، مشيدة بجهود سموها في إطلاق العديد من المبادرات الرامية للارتقاء بالقدرات المهنية والقيادية للمرأة تحقيقاً لرؤية قيادتنا الرشيدة بتعزيز دورها في المسيرة التنموية للدولة.

العلم الإماراتي
الإمارات
علم الإمارات
الاحتفال بيوم العلم
يوم العلم
شمسة صالح
مؤسسة دبي للمرأة
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