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الريم الفلاسي: يوم العلم مناسبة وطنية تعزز التلاحم المجتمعي

الريم الفلاسي: يوم العلم مناسبة وطنية تعزز التلاحم المجتمعي
4 نوفمبر 2022 02:23

أبوظبي (وام) 

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شارك المجلس الأعلى للأمومة والطفولة في احتفالات الدولة بـ«يوم العلم»، بحضور الريم بنت عبدالله الفلاسي، الأمين العام للمجلس، وجميع الموظفين، وذلك أمام مبنى المجلس بأبوظبي.
وقامت الريم بنت عبدالله الفلاسي برفع علم الدولة، وعبر الموظفون عن مدى فخرهم واعتزازهم بعلم دولة الإمارات، مجددين بهذه المناسبة مشاعر الوحدة والولاء والانتماء للوطن وللقيادة الرشيدة.
وأكدت الريم الفلاسي أن يوم العلم بات مناسبة وطنية تعزز التلاحم المجتمعي بين جميع أطياف وأفراد المجتمع مواطنين ومقيمين، وارتباطهم بقيادتهم الرشيدة، وبفضل هذا التلاحم غدت دولة الإمارات تحتفل بشكل متلاحق بإنجازاتها في مسيرتها التنموية والريادية التي تشهدها جميع قطاعات الدولة.
وقالت الفلاسي: إن يوم العلم تعبير صادق عن اعتزازنا برمز الدولة الذي يجعلنا نضاعف جهودنا حمايةً لمكتسباتها وإنجازاتها، وذوداً عن حياضها، وحفاظاً على تقدمها وتطورها.

الريم الفلاسي
العلم الإماراتي
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يوم العلم
الاحتفال بيوم العلم
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