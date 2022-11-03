محمد المر: يوم العلم يجسد القيم السامية للتجربة الوحدوية الإماراتية

دبي (الاتحاد)

قال معالي محمد أحمد المر، رئيس مجلس إدارة مؤسسة مكتبة محمد بن راشد آل مكتوم، «إنَّ يوم العلم يمثل مناسبة وطنية غالية على قلوبنا جميعاً، تجسد القيم السامية للتجربة الوحدوية الإماراتية، وتسلط الضوء على تاريخها المليء بالكثير من النجاحات والإنجازات، كما تعبر عن أسمى معاني الولاء والانتماء لوطننا في ظل رؤية متفردة للقيادة الرشيدة لا تعرف المستحيل، لنسهم جنباً إلى جنب في رسم ملامح مستقبل دولة الإمارات العربية المتحدة خلال الخمسين عاماً المقبلة، بما يضمن الحفاظ على منجزات ومكتسبات الوطن الحضارية والإنسانية، لتكون الإمارات أفضل دولة في العالم بحلول مئويتها في العام 2071».