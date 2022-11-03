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الإمارات

محمد المر: يوم العلم يجسد القيم السامية للتجربة الوحدوية الإماراتية

محمد المر: يوم العلم يجسد القيم السامية للتجربة الوحدوية الإماراتية
4 نوفمبر 2022 02:24

دبي (الاتحاد)

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قال معالي محمد أحمد المر، رئيس مجلس إدارة مؤسسة مكتبة محمد بن راشد آل مكتوم، «إنَّ يوم العلم يمثل مناسبة وطنية غالية على قلوبنا جميعاً، تجسد القيم السامية للتجربة الوحدوية الإماراتية، وتسلط الضوء على تاريخها المليء بالكثير من النجاحات والإنجازات، كما تعبر عن أسمى معاني الولاء والانتماء لوطننا في ظل رؤية متفردة للقيادة الرشيدة لا تعرف المستحيل، لنسهم جنباً إلى جنب في رسم ملامح مستقبل دولة الإمارات العربية المتحدة خلال الخمسين عاماً المقبلة، بما يضمن الحفاظ على منجزات ومكتسبات الوطن الحضارية والإنسانية، لتكون الإمارات أفضل دولة في العالم بحلول مئويتها في العام 2071».

محمد المر
العلم الإماراتي
الإمارات
علم الإمارات
يوم العلم
الاحتفال بيوم العلم
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