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محمد الريسي: في يوم العلم نطالع بفخر راية العز والمجد

محمد الريسي: في يوم العلم نطالع بفخر راية العز والمجد
4 نوفمبر 2022 02:24

أبوظبي (وام)

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قال محمد جلال الريسي، مدير عام وكالة أنباء الإمارات «وام»، إن الاحتفال بيوم العلم، تلك المناسبة الوطنية الغالية على قلوبنا جميعا، تأكيد على قيم التلاحم الوطني الراسخة في مجتمع دولة الإمارات. 
وأضاف: «نحتفي في الثالث من نوفمبر من كل عام بيوم العلم، ونطالع بفخر راية العز والمجد وقد ازدانت بمسيرة حافلة بالإنجازات الوطنية الخالدة التي سطرتها دولة الإمارات على مدار 50 عاماً.. ونجدد في هذا اليوم الأغر عهد الولاء والانتماء والإخلاص للوطن والقيادة الرشيدة، ونتطلع معاً إلى آفاق جديدة من الريادة والتميز في المجالات كافة». 

محمد جلال الريسي
العلم الإماراتي
الإمارات
علم الإمارات
الاحتفال بيوم العلم
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