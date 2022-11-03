«الإمارات للإفتاء»: يوم العلم مناسبة لتكريم الوطن

أبوظبي (وام)

رفع مجلس الإمارات للإفتاء الشرعي أسمى التهاني إلى صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، وصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، وإخوانهما أصحاب السمو حكام الإمارات، وأولياء العهود بمناسبة يوم العلم. وقال معالي الشيخ عبد الله بن بيه، رئيس مجلس الإمارات للإفتاء الشرعي، إن يوم العلم مناسبة لتكريم الوطن من خلال رمز السيادة الذي يمثل دولة الإمارات وما تحمله من قيم سامية رسخها المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، وإخوانه من القادة المؤسسين الذين رفعوا العلم وسلموا أمانته لأبنائهم الكرام الذين حملوه باقتدار جيلاً بعد جيل.