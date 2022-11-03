خالد الظاهري: يوم العلم يعزز قيم الولاء والانتماء للوطن

أبوظبي (الاتحاد)

أكد الدكتور خالد اليبهوني الظاهري، مدير جامعة محمد بن زايد للعلوم الإنسانية، أن الاحتفال بيوم العلم يعزز قيم الولاء والانتماء لهذا الوطن المعطاء، ويجسد مشاعر الاتحاد والإخاء وحب للوطن، والتقدير والاحترام لعلم الإمارات، والاستعداد للتضحية والفداء من أجله، والحفاظ على المنجز الحضاري والإنساني للدولة.

وأضاف: «يوم العلم مناسبة وطنية لتجديد العهد وبذل الغالي والنفيس من أجل وطن نفديه بالمهج والأرواح، ولقيادة رشيدة تسير بنا نحو المجد والعُلا، ونستذكر القادة المؤسسين، طيب الله ثراهم، الذين وضعوا اللبنة الأولى لهذا الوطن الذي يزداد كل يوم قوة ومنعة وريادة في كل المجالات».