ناصر الجنيبي: يوم العلم يعزز من وحدة الصف

عجمان (الاتحاد)

أكد ناصر بن علي الجنيبي، المدير التنفيذي لمؤسسة الاتحاد الخيرية بعجمان، أن يوم العلم يعزز من وحدة الصف الإماراتي، ويرسخ اللحمة الوطنية بين أبناء الشعب وقيادته الرشيدة، حيث تسهم مختلف الفعاليات والأنشطة المؤسسية والمجتمعية في رفع الحس الوطني لدى أبناء الشعب الإماراتي. وقال: «نؤكد بهذه المناسبة الوطنية التزامنا المطلق بالالتفاف حول قيادتنا الرشيدة، التي لا تدخر جهداً في سبيل بناء الوطن وصون كرامته، وتوفير العيش الكريم لأبنائه والمقيمين على أرضه، ونعاهدها أن نورث الأجيال القادمة من بعدنا حب الوطن والذود عن ترابه بأغلى ما لدينا، وألا نبخل عليه بأنفسنا وأبنائنا، وأن نتمسك بوحدتنا الوطنية وهويتنا ليبقى علمنا عالياً في سماء وطن عجزت الكلمات أن توفيه حقه».