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حامد السويدي: إنجازات مشهودة في مسيرة الاستدامة الشاملة

حامد السويدي: إنجازات مشهودة في مسيرة الاستدامة الشاملة
4 نوفمبر 2022 02:24

أبوظبي (الاتحاد)

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رفع الدكتور حامد بن محمد خليفة السويدي، مؤسس ورئيس مؤسسة السويدي، رئيس مجلس أمناء مؤسسة أبوظبي للفنون «أداس»، أسمى التهاني إلى مقام صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، وإلى مقام أخيه صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، وإلى إخوانهما أصحاب السمو الشيوخ أعضاء المجلس الأعلى للاتحاد حكام الإمارات، وإلى شعب الإمارات والمقيمين على أرض دولة الإمارات بمناسبة يوم العلم. 
وأضاف «هذا اليوم نجسد فيه حبنا لوطننا الذي حقق إنجازات مشهودة في مسيرة الاستدامة الشاملة، وولاءنا وفخرنا بقيادتنا الرشيدة».

حامد السويدي
الإمارات
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