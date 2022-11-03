سعيد السويدي: يوم العلم يجسد أسمى معاني الوحدة والتلاحم

الشارقة (الاتحاد)

أكد سعيد غانم السويدي، رئيس اللجنة التمثيلية لقطاع العقارات في غرفة تجارة وصناعة الشارقة، أن الاحتفاء بمناسبة يوم العلم، يجسد أسمى معاني الوحدة والتلاحم والولاء والانتماء للوطن الغالي، ويعكس عمق مشاعر الفخر والاعتزاز بإنجازات دولة الإمارات ومسيرة النهضة والتطوير التي بدأها الآباء المؤسسون الذين صنعوا المجد والريادة لدولة الإمارات برؤيتهم المستقبلية وبصيرتهم النيرة، ولتواصل القيادة الرشيدة هذا النهج البنّاء، حاملين راية العزة والشموخ بكل ثقة وحكمة واقتدار، حتى أصبحت دولة الإمارات محط أنظار العالم، وبات علمها يرفع عالياً في المحافل الدولية كافة، حاملاً معه قصة نجاح الاتحاد.