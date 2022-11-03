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الإمارات

سيف المعلا: يوم العلم فرحة وطن تعكس تكاتف شعب الإمارات

سيف المعلا: يوم العلم فرحة وطن تعكس تكاتف شعب الإمارات
4 نوفمبر 2022 02:25

أم القيوين (وام)

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يوم العلم
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أكد الشيخ سيف بن راشد المعلا، رئيس دائرة التنمية الاقتصادية بأم القيوين، أن يوم العلم مناسبة تجسد معاني الفخر والكرامة والاعتزاز لكل إماراتي، وهي فرحة وطن تعكس تكاتف شعب الإمارات ووحدته وولائه للقيادة الرشيدة، وترسيخ مبادئ الوالد المؤسس المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه. وقال في كلمته بهذه المناسبة: «في يوم العلم يتجدد العزم على التمسك بالقيم السامية التي أرساها الاتحاد، والتأكيد على الاستمرار في العطاء لدولة الإمارات الشامخة بإنجازاتها النوعية، وتجديد العهد بمواصلة العمل نحو مستقبل يزخر بمزيد من النجاحات الحضارية والإنسانية».

سيف بن راشد المعلا
العلم الإماراتي
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علم الإمارات
يوم العلم
الاحتفال بيوم العلم
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