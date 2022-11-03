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الإمارات

ديوان ممثل الحاكم في منطقة الظفرة يحتفل بـ«يوم العلم»

ديوان ممثل الحاكم في منطقة الظفرة يحتفل بـ«يوم العلم»
4 نوفمبر 2022 02:24

الظفرة (وام)

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يوم العلم
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احتفل ديوان ممثل الحاكم في منطقة الظفرة، صباح أمس، بـ«يوم العلم»، وذلك في مقر الديوان في مدينة زايد بمنطقة الظفرة.
ورفع ناصر محمد مطر المنصوري، وكيل ديوان ممثل الحاكم في منطقة الظفرة، علم الدولة على السارية بمقر الديوان بحضور عدد من المديرين وموظفي الديوان.
وعبر المشاركون في الاحتفال عن أسمى مشاعر الفخر والاعتزاز بيوم العلم الذي يشكل محطة من محطات الاحتفاء براية الوطن ورمز عزته ووحدته ومجده، وأكدوا أن علم الإمارات شاهد على إنجازات الدولة وتقدمها بين الأمم، مشيرين إلى أن الاحتفاء بهذه المناسبة يعد واجباً وطنياً ويؤكد المسؤولية الوطنية والعطاء بين أبناء الوطن.

العلم الإماراتي
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