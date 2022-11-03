«تنمية المجتمع» و«البشرية والتوطين» تحتفلان بـ«يوم العلم»

دبي (وام)

رفع كل من معالي حصة بنت عيسى بو حميد وزيرة تنمية المجتمع، ومعالي الدكتور عبدالرحمن بن عبدالمنان العور وزير الموارد البشرية والتوطين، علم الإمارات فوق المبنى المشترك لوزارتي تنمية المجتمع والموارد البشرية والتوطين في دبي، وذلك بحضور عدد من القيادات والمسؤولين والموظفين في الوزارتين.

وتم رفع العلم مصحوباً بالسلام الوطني فوق جميع مراكز سعادة المتعاملين التابعة لوزارتي تنمية المجتمع والموارد البشرية والتوطين وعلى مراكز أصحاب الهمم الحكومية في أجواء احتفالية وطنية معبّرة، شارك فيها جميع الموظفين على مستوى المراكز في إمارات الدولة.