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«الصحة» تحتفل بيوم العلم: أجواء يملؤها الفخر

«الصحة» تحتفل بيوم العلم: أجواء يملؤها الفخر
4 نوفمبر 2022 02:24

دبي (الاتحاد)

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يوم العلم
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احتفلت وزارة الصحة ووقاية المجتمع بمناسبة يوم العلم في ديوانها بدبي، والمكاتب التمثيلية التابعة لها في مختلف مناطق الدولة، حيث تم رفع العلم عند الساعة الحادية عشرة صباحاً على سارية الوزارة وعُزف السلام الوطني لدولة الإمارات، وسط أجواء احتفالية يملؤها الفخر والاعتزاز برمز الاتحاد. وأكدت الوزارة أن يوم العلم مناسبة وطنية متجددة للتعبير عن الانتماء إلى الوطن، وفرصة لتجديد العهد والعزم على تحقيق المزيد من الإنجازات والحفاظ على المكتسبات، وتأكيد ولاء شعب الإمارات والمقيمين على أرضها ودعمهم وتقديرهم لمسيرة التنمية المستدامة بقيادة صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله. وأشارت الوزارة إلى أن الاحتفال بيوم العلم هذا العام يكتسب أهمية استثنائية، باعتباره العام الأول لانطلاقة دولة الإمارات العربية المتحدة نحو الخمسين عاماً المقبلة، واستشراف مستقبل أكثر إشراقاً وتميّزاً لتحقيق تطلعات مئوية الإمارات 2071.

العلم الإماراتي
الإمارات
علم الإمارات
الاحتفال بيوم العلم
يوم العلم
وزارة الصحة
وزارة الصحة ووقاية المجتمع
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