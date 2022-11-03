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الإمارات

جامع الشيخ زايد الكبير يحتفي بـ«يوم العَلم»

جامع الشيخ زايد الكبير يحتفي بـ«يوم العَلم»
4 نوفمبر 2022 02:26

أبوظبي (وام)

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يوم العلم
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احتفى مركز جامع الشيخ زايد الكبير، بـ«يوم العَلم»، تعبيرًا عن الانتماء والولاء للدولة والقيادة، وترسيخاً لقيم الوحدة الوطنية.
وقام موظفو المركز يشاركهم أكثر من 70 طالباً من طلاب المدرسة الإسبانية في إمارة أبوظبي، برفع علم الدولة.
وقال الدكتور يوسف العبيدلي، مدير عام مركز جامع الشيخ زايد الكبير: «نحتفي بيوم العلم، لنعبّر معًا عن لحمتنا ووحدتنا الوطنية، واعتزازنا بمنجزات الآباء المؤسسين، التي تجمعنا اليوم تحت راية واحدة، ولنجدد عهود الولاء لوطننا وقيادتنا بمواصلة المسير بخطى ثابتة نحو مزيد من الريادة والمنجزات في الإمارات.

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