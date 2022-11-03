جامع الشيخ زايد الكبير يحتفي بـ«يوم العَلم»

أبوظبي (وام)

احتفى مركز جامع الشيخ زايد الكبير، بـ«يوم العَلم»، تعبيرًا عن الانتماء والولاء للدولة والقيادة، وترسيخاً لقيم الوحدة الوطنية.

وقام موظفو المركز يشاركهم أكثر من 70 طالباً من طلاب المدرسة الإسبانية في إمارة أبوظبي، برفع علم الدولة.

وقال الدكتور يوسف العبيدلي، مدير عام مركز جامع الشيخ زايد الكبير: «نحتفي بيوم العلم، لنعبّر معًا عن لحمتنا ووحدتنا الوطنية، واعتزازنا بمنجزات الآباء المؤسسين، التي تجمعنا اليوم تحت راية واحدة، ولنجدد عهود الولاء لوطننا وقيادتنا بمواصلة المسير بخطى ثابتة نحو مزيد من الريادة والمنجزات في الإمارات.