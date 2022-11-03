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الإمارات

5000 علم تزيّن رأس الخيمة

5000 علم تزيّن رأس الخيمة
4 نوفمبر 2022 02:23

مريم بوخطامين (رأس الخيمة)

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يوم العلم
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احتفلت مدارس ورياض الأطفال في منطقة رأس الخيمة التعليمية وجامعات خاصة وحكومية بفعالية يوم العلم، وذلك بهدف تجديد الولاء والعهد بين القيادة والشعب وغرس روح المحبة والامتنان للقيادة والمساهمين في عملية التنمية والتطوير في قيام دولة الإمارات.
وشكل عدد من الطلاب لوحة فنية بعلم الإمارات في مختلف المراحل السنية، والتي خلقت لدى الأطفال روح الفخر والاعتزاز بعلم دولة الإمارات وأهمية الحفاظ عليه وجعله خفاقاً عالياً.
وكانت دائرة الخدمات العامة في رأس الخيمة قد زينت شوارع وجسور الإمارة بأكثر من 5000 علم.

العلم الإماراتي
الإمارات
رأس الخيمة
علم الإمارات
الاحتفال بيوم العلم
يوم العلم
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