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لجنة إدارة المهرجانات بأبوظبي تحتفي بـ«يوم العلم»

لجنة إدارة المهرجانات بأبوظبي تحتفي بـ«يوم العلم»
4 نوفمبر 2022 02:24

أبوظبي (وام)

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يوم العلم
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احتفت لجنة إدارة المهرجانات والبرامج الثقافية والتراثية في أبوظبي بـ«يوم العلم»، في مسرح شاطئ الراحة بأبوظبي بحضور مديري الإدارات وموظفي لجنة إدارة المهرجانات والبرامج الثقافية والتراثية.
كما تم رفع علم الدولة في موقع مزاينة سويحان بمهرجان الظفرة في ميدان الشيخ سلطان بن زايد للتراث، بحضور لجان التحكيم والعاملين في موقع المهرجان.
ورفع علم الدولة في موقع مهرجان سباق دلما التاريخي بجزيرة دلما بمنطقة الظفرة، وذلك احتفاءً بهذه المناسبة الغالية التي ترسخ الهوية الوطنية واحترام رمز الدولة وتعزز مفاهيم الانتماء والولاء للوطن وقيادته الرشيدة.
وأكد عيسى سيف المزروعي، نائب رئيس لجنة إدارة المهرجانات والبرامج الثقافية والتراثية في أبوظبي، أن يوم العلم يعبر عن الاعتزاز بالماضي المشرّف الذي انطلقت مسيرته بثبات وعزيمة وإصرار وتطلع لمستقبل مشرق وواعد، موضحاً أن يوم العلم مناسبة نعبر فيها عن فخرنا واعتزازنا بما حققته دولتنا من إنجازات ويعكس قوة التلاحم الوطني بين أبناء شعب الاتحاد وقيادته الرشيدة.

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الاحتفال بيوم العلم
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