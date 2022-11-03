«خليفة التربوية»: العَلَم راية العزة والكرامة

أبوظبي (الاتحاد)

شاركت الأمانة العامة لجائزة خليفة التربوية في احتفال الدولة بيوم العلم، ورفعت أمل العفيفي الأمين العام للجائزة، العلم على السارية في مقر الأمانة العامة للجائزة في أبوظبي، بحضور موظفي الجائزة وعدد من طلبة المدارس في أبوظبي.

وأكدت أمل العفيفي أهمية هذه المناسبة الوطنية الغالية التي تجسد قيمة العلم ورمزيته في نفوس وقلوب أبناء وبنات الوطن الذين يلتفون حول هذه الراية مجسدين أسمى معاني وآيات الولاء والانتماء للوطن ولصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، وأخيه صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، ولإخوانهما أصحاب السمو الشيوخ أعضاء المجلس الأعلى للاتحاد حكام الإمارات.

وأشادت العفيفي بما تشهده الدولة من نهضة حضارية، مؤكدة على التلاحم الوطني خلف العلم الذي نفتديه بالأرواح، مشيره إلى تقدير الأمانة العامة للجائزة لمشاركة طلبة مدارس الإمارات الوطنية والمدرسة الروسية في أبوظبي وجمعية مرشدات الإمارات في هذه الفعالية الوطنية.