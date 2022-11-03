الجمعة 4 نوفمبر 2022 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الإمارات

«قضاء أبوظبي» ترفع العلم على مباني المحاكم والنيابات

«قضاء أبوظبي» ترفع العلم على مباني المحاكم والنيابات
4 نوفمبر 2022 02:23

أبوظبي (الاتحاد)

أخبار ذات صلة
برعاية رئيس الدولة.. مهرجان الشيخ زايد ينطلق بمنطقة الوثبة 18 نوفمبر
300 لاعب في «النسخة 14» لكأس مبادلة المجتمعي للتنس
يوم العلم
تابع التغطية كاملة

شاركت دائرة القضاء- أبوظبي، في الاحتفال بيوم العلم، عبر إجراء مراسم رفع علم دولة الإمارات على مباني المحاكم والنيابات في أبوظبي والعين والظفرة.
وأكد المستشار يوسف سعيد العبري، وكيل دائرة القضاء في أبوظبي، أن الاحتفال بيوم العلم لدولة الإمارات العربية المتحدة، يجسد أسمى معاني الولاء والانتماء للوطن وقيادته الحكيمة، في ظل ما يتملكنا من مشاعر الفخر والاعتزاز بما حققته دولتنا الفتية من إنجازات ومكتسبات في شتى المجالات، لتظل راية الوطن خفاقة عالية في جميع الميادين، شاهدة على مسيرة التنمية والازدهار والتقدم.
من جانبه، قال المستشار علي محمد البلوشي، النائب العام لإمارة أبوظبي: «نقف في يوم العلم إجلالاً لرمز سيادة دولتنا الحبيبة، معبّرين عن رسالة اعتزاز بالانتماء لدولة الإمارات العربية المتحدة، والالتفاف حول قيادتنا الحكيمة، مؤكدين التلاحم والتكاتف والتعاضد بين أبناء الشعب الإماراتي، والولاء للعلم والوطن والقيادة الرشيدة».

أبوظبي
الإمارات
قضاء أبوظبي
العلم الإماراتي
يوم العلم
علم الإمارات
دائرة القضاء
آخر الأخبار
برعاية رئيس الدولة.. مهرجان الشيخ زايد ينطلق بمنطقة الوثبة 18 نوفمبر
الإمارات
برعاية رئيس الدولة.. مهرجان الشيخ زايد ينطلق بمنطقة الوثبة 18 نوفمبر
اليوم 15:39
300 لاعب في «النسخة 14» لكأس مبادلة المجتمعي للتنس
الرياضي
300 لاعب في «النسخة 14» لكأس مبادلة المجتمعي للتنس
اليوم 15:30
الإمارات.. بيئة حاضنة للتنوع الثقافي يرنو لها الجميع
الإمارات
الإمارات.. بيئة حاضنة للتنوع الثقافي يرنو لها الجميع
اليوم 15:00
الشارقة يناقش تطوير مراحل اليد
الرياضي
الشارقة يناقش تطوير مراحل اليد
اليوم 15:00
الإمارات.. مكانة عالمية في تعزيز مزيج الطاقة والحد من الانبعاثات الكربونية
الإمارات
الإمارات.. مكانة عالمية في تعزيز مزيج الطاقة والحد من الانبعاثات الكربونية
اليوم 14:54
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
الإمارات
عربي ودولي
الاقتصادي
الرياضي
وجهات نظر
دنيا
ثقافة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
المبوب
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
جميع الحقوق محفوظة لصحيفة الاتحاد 2022©