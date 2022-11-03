«قضاء أبوظبي» ترفع العلم على مباني المحاكم والنيابات

أبوظبي (الاتحاد)

شاركت دائرة القضاء- أبوظبي، في الاحتفال بيوم العلم، عبر إجراء مراسم رفع علم دولة الإمارات على مباني المحاكم والنيابات في أبوظبي والعين والظفرة.

وأكد المستشار يوسف سعيد العبري، وكيل دائرة القضاء في أبوظبي، أن الاحتفال بيوم العلم لدولة الإمارات العربية المتحدة، يجسد أسمى معاني الولاء والانتماء للوطن وقيادته الحكيمة، في ظل ما يتملكنا من مشاعر الفخر والاعتزاز بما حققته دولتنا الفتية من إنجازات ومكتسبات في شتى المجالات، لتظل راية الوطن خفاقة عالية في جميع الميادين، شاهدة على مسيرة التنمية والازدهار والتقدم.

من جانبه، قال المستشار علي محمد البلوشي، النائب العام لإمارة أبوظبي: «نقف في يوم العلم إجلالاً لرمز سيادة دولتنا الحبيبة، معبّرين عن رسالة اعتزاز بالانتماء لدولة الإمارات العربية المتحدة، والالتفاف حول قيادتنا الحكيمة، مؤكدين التلاحم والتكاتف والتعاضد بين أبناء الشعب الإماراتي، والولاء للعلم والوطن والقيادة الرشيدة».