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أبوظبي للتقاعد يحتفل بيوم العلم

أبوظبي للتقاعد يحتفل بيوم العلم
4 نوفمبر 2022 02:23

نظّم صندوق أبوظبي للتقاعد احتفالية بمناسبة يوم العلم، شارك فيها قيادات الصندوق ومديرو الإدارات وجميع موظفي الصندوق. ورفع سالم النعيمي، العضو المنتدب لصندوق أبوظبي للتقاعد، أطيب التبريكات والتهاني للقيادة الرشيدة بمناسبة الاحتفال بيوم العلم. 
وقال: الاحتفال بيوم العلم يأتي تعبيراً عن فخرنا واعتزازنا بانتمائنا لهذه الأرض الطيبة، وتأكيداً لولائنا وانتمائنا لدولتنا وقيادتها الرشيدة، مؤكداً أن هذه المناسبة تجسّد كل معاني الوطنية والتعايش والسلام، حيث يحتفل بها جميع من يعيش على أرض الإمارات في أجواء وطنية رائعة.

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