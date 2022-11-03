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الإمارات

عرض جوي في سماء الشارقة احتفالاً بيوم العلم

عرض جوي في سماء الشارقة احتفالاً بيوم العلم
4 نوفمبر 2022 02:23

الشارقة (الاتحاد) 

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يوم العلم
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شهد الشيخ سالم بن عبدالرحمن القاسمي، رئيس مكتب سمو الحاكم، صباح أمس، احتفال يوم العلم الذي نظمته لجنة إمارة الشارقة لاحتفالات اليوم الوطني بجزيرة العلم. وعند تمام الحادية عشرة صباحاً، بدأت مراسم الحفل برفع العلم وعزف السلام الوطني الذي رفرف فوق الجزيرة لتبدأ فعاليات الحفل التي تضمنت عروضاً موسيقية قدمتها الفرقة الموسيقية العسكرية وصاحبها عرض جوي من تنظيم إدارة جناح الجو - الشارقة. تأتي هذه الفعالية احتفالاً براية دولة الإمارات وتاريخها ومسيرتها في النماء والازدهار والعطاء، وبما تحقق على مدى 51 عاماً من إنجازات عظيمة، وبما نحصده اليوم من ثمار زرعٍ بذَرَه الوالد المؤسس المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، وإخوانه حكام الإمارات، كما تعتبر تجديداً للعهد والولاء لقائد المسيرة صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، الذي يؤكد أن العَلم معنى للوفاء والانتماء للوطن والقيادة الرشيدة.

سالم بن عبدالرحمن القاسمي
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الاحتفال بيوم العلم
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