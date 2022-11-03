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الإمارات

«الشؤون الإسلامية» ترفع العلم

«الشؤون الإسلامية» ترفع العلم
4 نوفمبر 2022 02:23

رفعت الهيئة العامة للشؤون الإسلامية والأوقاف، علم الدولة على كل فروعها ومبانيها على مستوى الدولة، بحضور محمد سعيد النيادي، مدير عام الهيئة، والمدراء التنفيذين، وكل المسؤولين في الهيئة والموظفين والموظفات، محتفين بهذه المناسبة الوطنية في جو من الحماس والفخر والعزيمة والإصرار على الارتقاء بهذا الوطن في المحافل الإقليمية والدولية رمزاً للحضارة والأصالة والتسامح والتعايش والسلام.
وبهذه المناسبة الوطنية، رفع الدكتور محمد مطر الكعبي، رئيس الهيئة، خالص التهاني والتبريكات لصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، وأخيه صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، وأصحاب السمو حكّام الإمارات.

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