حضور رفيع المستوى في «حوار أبوظبي للفضاء» ديسمبر المقبل

أبوظبي (الاتحاد)

تشهد النسخة الأولى من «حوار أبوظبي للفضاء» التي تقام برعاية صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، حضوراً رفيع المستوى من قادة الدول النشطة في مجال الفضاء، حيث يشارك في الفعالية فخامة إسحاق هرتسوغ، رئيس دولة إسرائيل، ودولة ناريندرا مودي، رئيس وزراء جمهورية الهند.

ومن المقرر أن يلقي رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي كلمة عن بُعد أمام المشاركين الذين يتصدرهم مسؤولون حكوميون رفيعو المستوى يمثلون وزارات الخارجية للدول المشاركة، بالإضافة إلى رؤساء الأركان وقادة المؤسسات والجيوش العسكرية والقوات الفضائية وقادة القطاع الخاص المتخصصين بتقنيات الصناعات الفضائية والطيران والدفاع.

ويستضيف الحوار الذي يقام في العاصمة الإماراتية أبوظبي في الفترة بين 5 و6 ديسمبر وتنظمه وكالة الإمارات للفضاء وبمشاركة وزارة الخارجية والتعاون الدولي ووزارة الدفاع، مجموعة من كبرى الشركات والمؤسسات العالمية ورجال الأعمال وممثلي القطاع الخاص في مجال الفضاء والطيران والتكنولوجيا.

وأكدت معالي سارة بنت يوسف الأميري، وزيرة دولة للتعليم العام والتكنولوجيا المتقدمة، رئيسة مجلس إدارة وكالة الإمارات للفضاء، رئيسة لجنة حوار أبوظبي للفضاء، أن الفعالية تستهدف تطوير منظومة متكاملة لتعزيز التعاون الدولي في قطاع الفضاء، وتحقيق تقدم ملموس فيما يخص صياغة المعايير والسياسات المنظمة للقطاع.

وأضافت الأميري أن «حوار أبوظبي للفضاء» يلعب دوراً حيوياً بهدف صياغة توافق دولي من شأنه تسريع وتيرة التعاون بين مختلف الأطراف الفاعلة في هذا القطاع الحيوي، لا سيما في ظل التحديات والمتغيرات غير المسبوقة التي تشهدها المرحلة الحالية.

وقالت معالي الأميري: «يسعى (حوار أبوظبي للفضاء) إلى تحقيق مجموعة من الأهداف الطموحة التي يأتي في مقدمها توفير منصة لتمثيل الدول الناشئة في القطاع، وإبراز ما قدمته من منجزات خلال المرحلة الماضية، إلى جانب الدول الكبرى والتي بدأت مسيرتها في قطاع الفضاء منذ فترة طويلة. ومن هذا المنطلق تشارك في الفعالية وكالات الفضاء من دول رومانيا، وروندا، والنرويج، والفلبين، والبرتغال، والتي استطاعت تحقيق نجاحات أسهمت في تطوير القطاع ومنحته المزيد من القدرة على النمو والتقدم».

وتتضمن قائمة المتحدثين في النسخة الأولى من «حوار أبوظبي للفضاء» نخبة من الخبراء وأهم الشخصيات المؤثرة في القطاع من حول العالم، وفي مقدمتهم البروفيسور جورج فريدمان، مؤسس «فيوتشر جيوبلوتيكال»، والبروفيسور روبن جيس، مدير معهد الأمم المتحدة لبحوث نزع السلاح، وويليام ألبيركي، مدير الاستراتيجية والتكنولوجيا والسيطرة على الأسلحة في المعهد الدولي للدراسات الاستراتيجية، إلى جانب 250 ممثلاً عن وكالات الفضاء وقادة المؤسسات والجهات العاملة في القطاع من أكثر من 30 دولة، بما في ذلك المملكة العربية السعودية، والولايات المتحدة الأميركية، والهند، والمملكة المتحدة، وكوريا، وفرنسا واليابان.

وتشهد الفعالية حضوراً كثيفاً ومميزاً لكبرى شركات القطاع الخاص العالمية منها «إيرباص»، و«ونروثروب جرومان»، و«ثليز»، و«أمازون»، إلى جانب حضور مجموعة كبيرة من الأكاديميين والباحثين في مختلف مجالات وصناعات قطاع الفضاء.

ويتناول الحوار مجموعة شاملة من القضايا التي تتراوح بين التأثيرات الجيوسياسية لاستكشاف الفضاء، إلى عملية التنظيم ودور القطاعين العام والخاص في عملية تطوير الصناعة، وضمان استقرار وأمن الأصول الفضائية.

ويشكل الحوار العالمي المرتقب، بحضور ومشاركة عدد من القادة وصناع السياسات في مجال الفضاء، فعالية عالمية استثنائية، يقوم من خلالها الخبراء وصناع القرار بتبادل الآراء ومناقشة التحديات والفرص التي يحملها مجال الفضاء، وذلك في إطار ترسيخ القوة الناعمة لدولة الإمارات خلال المرحلة المقبلة، وتعزيز مساهمتها في سياسات الفضاء الدولية وقيادة الحوارات العالمية حول التحديات الرئيسية التي تواجه الفضاء، انطلاقاً من التزامها الكامل في المواثيق والاتفاقيات والمعاهدات الدولية في هذا المجال.

ويسعى «حوار أبوظبي للفضاء» إلى تعزيز التواصل بين القوى الفاعلة والمؤثرة في قطاع الفضاء حول العالم، من خلال توفير تجمع لكبار القادة وصناع السياسات والقرارات في مجال الفضاء على مستوى العالم، وعبر طرح حوار دولي تحدد من خلاله أبرز الاحتياجات العالمية اللازمة، بما يشمل الإمكانات الاستراتيجية والأطر القانونية والتشريعية، والبنى التحتية المطلوبة، لتطوير هذا القطاع وتحقيق مستهدفاته بما يخدم الإنسانية، ويساهم في تعزيز جودة الحياة على الأرض.