اختيار أعضاء «بودكاست الشباب العربي»

أبوظبي (الاتحاد)

أعلن مركز الشباب العربي أسماء أعضاء النسخة الثانية من البرنامج التدريبي «بودكاست الشباب العربي» الذي يمكّن المواهب الإبداعية الشابة من مختلف البلاد العربية بمهارات تخصصية، وفرص دعم ضرورية لإنشاء قنوات البودكاست الهادفة، ولإنتاج المحتوى المسموع الذي يلامس أولويات الشباب، ويدعم مسارات التنمية البشرية واقتصادات ومجتمعات المعرفة في المنطقة العربية.

والتقت معالي شما بنت سهيل المزروعي، وزير دولة لشؤون الشباب، نائب رئيس مركز الشباب العربي، أعضاء البرنامج التدريبي بودكاست الشباب العربي البالغ عددهم 100 شاب وشابة من 21 دولة عربية.

وينظم مركز الشباب العربي البرنامج بالتعاون مع مؤسسات رائدة في صناعة المحتوى العربي، ومنها منصات محتوايز، وصوت، وأنغامي، والتطبيق المعرفي «وجيز»، وأكاديمية سكاي نيوز عربية.

وأكدت معالي شما بنت سهيل المزروعي في اللقاء الأول الذي انعقد بتقنية الاتصال المرئي مع شباب وشابات الدفعة الثانية من البرنامج، أن للشباب اليوم فرصاً واعدة في تخصصات الاقتصاد الرقمي والمعرفي والإبداعي، في ظل تسارع التحول الرقمي والتقنيات الناشئة، لافتة إلى أن البرامج المتخصصة لتعزيز المهارات التكنولوجية والرقمية للشباب أساسية لتقديم مواهبهم وإبداعاتهم.

وأضافت معاليها: «من أهدافنا في المرحلة المقبلة تدريب الشباب الموهوب على صناعة المحتوى الإبداعي، وإعداد جيل من الكفاءات، وتسهيل التواصل مع الخبراء، وإتاحة الفرص للشباب للمشاركة في دعم اقتصاد الرقمنة والمعرفة في مجتمعاتنا». ويقدم البرنامج دورات تدريبية تخصصية وورش عمل تفاعلية في مجال صناعة البودكاست والمدونات الصوتية والمحتوى الرقمي المسموع، إلى جانب جلسات استشارية وتوجيهات عملية مع عدد من خبراء ورواد البودكاست عربياً.

كما يوفر البرنامج لمنتسبيه دورات تخصصية في إنتاج البودكاست، والتسجيل الصوتي، والتلوين الصوتي، بالإضافة إلى ورش مونتاج وتسويق البودكاست، والاستشارات التقنية مع الخبراء لتطوير الأفكار وخطط الإنتاج والنشر والتسويق.

وتنطلق المرحلة التدريبية الأولى من البرنامج مع كل من الخبراء باسم كامل، خبير التدريب الصحفي والإعلامي والتدوين الصوتي، وسليم سلامة، منتج البودكاست والكاتب والمخرج، ونور الدين بلاحسن، المدرب ومهندس الصوت وصناع المحتوى السمعي، وفيصل البصال، مدير قسم البودكاست في تطبيق «وجيز».