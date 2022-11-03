الجمعة 4 نوفمبر 2022 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الإمارات

اختيار أعضاء «بودكاست الشباب العربي»

شما المزروعي
4 نوفمبر 2022 02:22

أبوظبي (الاتحاد)

أخبار ذات صلة
300 لاعب في «النسخة 14» لكأس مبادلة المجتمعي للتنس
الإمارات.. بيئة حاضنة للتنوع الثقافي يرنو لها الجميع

أعلن مركز الشباب العربي أسماء أعضاء النسخة الثانية من البرنامج التدريبي «بودكاست الشباب العربي» الذي يمكّن المواهب الإبداعية الشابة من مختلف البلاد العربية بمهارات تخصصية، وفرص دعم ضرورية لإنشاء قنوات البودكاست الهادفة، ولإنتاج المحتوى المسموع الذي يلامس أولويات الشباب، ويدعم مسارات التنمية البشرية واقتصادات ومجتمعات المعرفة في المنطقة العربية.
والتقت معالي شما بنت سهيل المزروعي، وزير دولة لشؤون الشباب، نائب رئيس مركز الشباب العربي، أعضاء البرنامج التدريبي بودكاست الشباب العربي البالغ عددهم 100 شاب وشابة من 21 دولة عربية.
وينظم مركز الشباب العربي البرنامج بالتعاون مع مؤسسات رائدة في صناعة المحتوى العربي، ومنها منصات محتوايز، وصوت، وأنغامي، والتطبيق المعرفي «وجيز»، وأكاديمية سكاي نيوز عربية.
وأكدت معالي شما بنت سهيل المزروعي في اللقاء الأول الذي انعقد بتقنية الاتصال المرئي مع شباب وشابات الدفعة الثانية من البرنامج، أن للشباب اليوم فرصاً واعدة في تخصصات الاقتصاد الرقمي والمعرفي والإبداعي، في ظل تسارع التحول الرقمي والتقنيات الناشئة، لافتة إلى أن البرامج المتخصصة لتعزيز المهارات التكنولوجية والرقمية للشباب أساسية لتقديم مواهبهم وإبداعاتهم.
وأضافت معاليها: «من أهدافنا في المرحلة المقبلة تدريب الشباب الموهوب على صناعة المحتوى الإبداعي، وإعداد جيل من الكفاءات، وتسهيل التواصل مع الخبراء، وإتاحة الفرص للشباب للمشاركة في دعم اقتصاد الرقمنة والمعرفة في مجتمعاتنا». ويقدم البرنامج دورات تدريبية تخصصية وورش عمل تفاعلية في مجال صناعة البودكاست والمدونات الصوتية والمحتوى الرقمي المسموع، إلى جانب جلسات استشارية وتوجيهات عملية مع عدد من خبراء ورواد البودكاست عربياً.
كما يوفر البرنامج لمنتسبيه دورات تخصصية في إنتاج البودكاست، والتسجيل الصوتي، والتلوين الصوتي، بالإضافة إلى ورش مونتاج وتسويق البودكاست، والاستشارات التقنية مع الخبراء لتطوير الأفكار وخطط الإنتاج والنشر والتسويق.
وتنطلق المرحلة التدريبية الأولى من البرنامج مع كل من الخبراء باسم كامل، خبير التدريب الصحفي والإعلامي والتدوين الصوتي، وسليم سلامة، منتج البودكاست والكاتب والمخرج، ونور الدين بلاحسن، المدرب ومهندس الصوت وصناع المحتوى السمعي، وفيصل البصال، مدير قسم البودكاست في تطبيق «وجيز».

الشباب العربي
الإمارات
مركز الشباب العربي
شما المزروعي
آخر الأخبار
برعاية رئيس الدولة.. مهرجان الشيخ زايد ينطلق بمنطقة الوثبة 18 نوفمبر
الإمارات
برعاية رئيس الدولة.. مهرجان الشيخ زايد ينطلق بمنطقة الوثبة 18 نوفمبر
اليوم 15:39
300 لاعب في «النسخة 14» لكأس مبادلة المجتمعي للتنس
الرياضي
300 لاعب في «النسخة 14» لكأس مبادلة المجتمعي للتنس
اليوم 15:30
الإمارات.. بيئة حاضنة للتنوع الثقافي يرنو لها الجميع
الإمارات
الإمارات.. بيئة حاضنة للتنوع الثقافي يرنو لها الجميع
اليوم 15:00
الشارقة يناقش تطوير مراحل اليد
الرياضي
الشارقة يناقش تطوير مراحل اليد
اليوم 15:00
الإمارات.. مكانة عالمية في تعزيز مزيج الطاقة والحد من الانبعاثات الكربونية
الإمارات
الإمارات.. مكانة عالمية في تعزيز مزيج الطاقة والحد من الانبعاثات الكربونية
اليوم 14:54
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
الإمارات
عربي ودولي
الاقتصادي
الرياضي
وجهات نظر
دنيا
ثقافة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
المبوب
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
جميع الحقوق محفوظة لصحيفة الاتحاد 2022©