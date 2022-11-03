تعاون استراتيجي بين مبادلة للرعاية الصحية و«ممتلكات» في البحرين

أبوظبي (الاتحاد)

أعلنت «مبادلة للرعاية الصحية» - شبكة مرافق الرعاية الصحية المتكاملة وتعمل تحت مظلة شركة مبادلة للاستثمار - تعاونها مع شركة ممتلكات البحرين القابضة «ممتلكات»، صندوق الثروة السيادي لمملكة البحرين، لدراسة تأسيس مشروع مشترك بين الجانبين في البحرين يتمثل في تطوير منشأة طبية للرعاية طويلة الأجل وإعادة التأهيل بعد الحالات الصحية الحرجة، على أن تتولى أمانة للرعاية الصحية إدارتها باعتبارها جزءاً من شبكة مبادلة للرعاية الصحية.

ويتمكن المرضى المصابون بحالات صحية معقدة من تلقي رعاية طويلة الأجل وخدمات إعادة التأهيل بعد الحالات الصحية الحرجة، كما سيساهم تقديم هذه الخدمات المتميزة ضمن منشأة طبية متطورة ومتخصصة في دعم منظومة الرعاية الصحية في البحرين من خلال توفير أسرّة إضافية للمنظومة الصحية، وتقديم خدمات متخصصة تتناسب مع الاحتياجات المتنامية في القطاع الصحي.

وقال خالد الرميحي، الرئيس التنفيذي لشركة ممتلكات: «يقدم تعاوننا الاستراتيجي مع مبادلة للرعاية الصحية آفاقاً واعدة، إذ نتشارك الالتزام ذاته لإبرام شراكات مثمرة ومستدامة تنسجم مع أسس وقيم الاستثمار المشتركة بيننا».

من جانبه، قال حسن جاسم النويس، الرئيس التنفيذي لمبادلة للرعاية الصحية: «يعكس هذا التعاون الاستراتيجي رؤيتنا في مبادلة للرعاية الصحية في تطوير وتعزيز الخدمات الصحية في المنطقة، والتي تستند إلى هدفنا الرئيسي في توفير أفضل الخدمات الطبية للمرضى».