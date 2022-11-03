«قمة أبوظبي للجيل السادس» تناقش استدامة الأنظمة

منى الحمودي (أبوظبي)

أكدت الدكتورة ابتسام المزروعي، رئيس وحدة الذكاء الاصطناعي في معهد الابتكار التكنولوجي، أن قمة الجيل السادس التي تقام في أبوظبي تجمع نخبة من العلماء لنقاش محاور رئيسية عدة، وكيف يمكن توظيف شبكات الجيل السادس وما بعدها في التكنولوجيا الحديثة.

جاء ذلك خلال انطلاق فعاليات قمة أبوظبي للجيل السادس 2022 «G6»، والتي تنعقد في فندق دبليو أبوظبي، جزيرة ياس، وتهدف إلى تقديم نظرة متعمقة حول التطورات التكنولوجية التي تعيد تعريف مجال الاتصالات اللاسلكية، كما تحاول عرض مخطط بشأن رؤية الجيل السادس في العقد المقبل.

وأضافت الدكتورة ابتسام المزروعي: «تماشياً مع استراتيجية دولة الإمارات بأن نكون مركزاً رائداً في البحث والعلوم المتقدمة، تم تنظيم هذا المؤتمر لمناقشة تحديات الجيل الخامس، وكيف يمكن المساهمة لإيجاد حلول فعالة لتمكين التكنولوجيا الحديثة وشبكات الجيل السادس القادمة في قطاعات عدة مثل قطاع الروبوتات والصحة والبلوك شين، وعالم الإحساس والتواصل مع الأشخاص، وكيف يمكن توظيف شبكات الجيل السادس القادمة لإيجاد الحلول للمشكلات».

وتقام قمة G6 العالمية على مدار يومين برعاية معهد الابتكار التكنولوجي، المركز العالمي الرائد للبحث العلمي وذراع البحوث التطبيقية لمجلس أبحاث التكنولوجيا المتطورة في أبوظبي، وتجمع خبراء من المجتمعات العلمية والبحثية، بالإضافة إلى قادة الصناعة، وهيئات التقييس الذين هم على اطلاع بأحدث التقنيات اللاسلكية، لمناقشة خريطة الطريق لتنفيذ شبكات الجيل السادس والتطورات الحاصلة في دولة الإمارات والعالم.

ويُشكل الحدث منتدى عالمياً للتواصل بين أعضاء مجتمع الاتصالات اللاسلكية وتبادل الأفكار البحثية والتعاون، وذلك بفتح المجال للمناقشات الحية بين الباحثين والعلماء والمهندسين في الصناعة حول التقنيات الرائدة والحلول المبتكرة.

وتناقش القمة الموضوعات الحيوية المثيرة للاهتمام في مجال التقنيات اللاسلكية اليوم، مثل أنظمة الجيل السادس المستدامة، وتسلط الضوء على الفرص والتحديات التي تواجه تقنيات الجيل السادس الناشئة، مثل الاتصالات المدعومة بالذكاء الاصطناعي، وأنظمة النقل الذكية، والاتصالات المتكاملة، وغيرها.

وتستعرض قمة أبوظبي للجيل السادس 2022 عروضاً بحثية وصناعية متعمقة عالية الجودة، ومساراً توضيحياً، وجلسات رئيسية لكبار الباحثين وقادة الصناعة الذين سيعرضون أحدث الأبحاث والنماذج الأولية الرائدة قيد التنفيذ حالياً في عالم الاتصالات اللاسلكية من الجيل السادس.