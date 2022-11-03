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تفاهم بين «أبوظبي للصرف الصحي» و«أوسفتامينوت» الأوزبكستانية

تفاهم بين «أبوظبي للصرف الصحي» و«أوسفتامينوت» الأوزبكستانية
4 نوفمبر 2022 02:22

طشقند - أوزبكستان (الاتحاد)

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وقعت شركة أبوظبي لخدمات الصرف الصحي، الشركة الرائدة في حلول المياه المستدامة، مذكرة اتفاق حصرية مع شركة أوسفتامينوت، الشركة الرائدة في تحسين إدارة الموارد المائية في جمهورية أوزبكستان، لتطوير محطة لمعالجة مياه الصرف الصحي في العاصمة الأوزبكية طشقند، هي الأكبر من نوعها في البلاد، بسعة إجمالية تصل حتى 1.5 مليون متر مكعب يومياً، وتخدم أكثر من 2.3 مليون شخص.
جاء توقيع مذكرة التفاهم في حفل خاص جمع كبار المسؤولين من كل من شركة أبوظبي لخدمات الصرف الصحي وشركة أوسفتامينوت، حيث قام كل من المهندس أحمد الشامسي، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لشركة أبوظبي لخدمات الصرف الصحي، وصاحب سيفنازاروف، رئيس مجلس إدارة شركة أوسفتامينوت، بالتوقيع على مذكرة التفاهم في مقر شركة أوسفتامينوت في طشقند، أوزبكستان.
وتهدف الاتفاقية إلى دراسة وتقديم عرض لتطوير محطة مركزية لمعالجة مياه الصرف الصحي، بهدف تعزيز صحة السكان، والارتقاء بنوعية الحياة، ومواكبة النمو السكاني في مدينة طشقند. وبموجب الاتفاقية، ستتولى شركة أبوظبي لخدمات الصرف الصحي وشركاؤها تمويل وبناء وتشغيل المحطة، في حين تتولى شركة أوسفتامينوت توفير الأرض ومد شبكات الصرف الصحي ومرافق الكهرباء.
ومن المقرر أن تحل محطة المعالجة الجديدة محل ثلاث محطات قائمة لمعالجة مياه الصرف الصحي في كل من بوسو، وسالار، وبكتيمير. وقد جاء قرار بلدية طشقند ببناء المحطة الجديدة لتلبية الاحتياجات المتنامية للسكان في طشقند والمناطق المحيطة بها، كما ستساهم في خلق العديد من فرص العمل للمجتمع المحلي.
وتعليقاً على توقيع مذكرة الاتفاق، قال المهندس أحمد الشامسي، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لشركة أبوظبي لخدمات الصرف الصحي: «تمثل مذكرة الاتفاق هذه أولى خطواتنا نحو التوسع العالمي، وتأتي لتؤكد الخبرات والمعارف التي تتمتع بها شركة أبوظبي لخدمات الصرف الصحي في حلول المياه المستدامة، وتطوير وتشغيل محطات معالجة مياه الصرف الصحي وفق أرفع المعايير العالمية».
وأضاف: «نولي في شركة أبوظبي لخدمات الصرف الصحي اهتماماً كبيراً للاستدامة والابتكار والكفاءة في كافة مشاريعنا، وسنواصل جهودنا لنشر معارفنا وخبراتنا، ولعب دور في الجهود الدولية المتنامية، لتحقيق الاستدامة العالمية، وضمان توفير مصادر بديلة لإمدادات المياه للمجتمعات داخل الإمارات وخارجها».
ويعتبر توقيع مذكرة الاتفاق إنجازاً هاماً بالنسبة إلى شركة أبوظبي لخدمات الصرف الصحي، التي تسعى باستمرار إلى الاستفادة من سجلها القوي في تطوير الأصول وخبرات إدارة المشاريع، لتصبح لاعباً رئيسياً عالمياً في توفير حلول إدارة مياه الصرف الصحي، ودعم رؤى التنمية المستدامة.

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شركة أبوظبي لخدمات الصرف الصحي
أبوظبي
شركة أبوظبي للصرف الصحي
أوزبكستان
الموارد المائية
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