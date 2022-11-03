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بلدية الظفرة تعقد مقارنات معيارية مع جهات رائدة

بلدية الظفرة تبحث ترسيخ الممارسات المبتكرة مع جهات رائدة
4 نوفمبر 2022 02:22

إيهاب الرفاعي ( منطقة الظفرة )

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عقدت بلدية منطقة الظفرة 5 مقارنات معيارية مع جهات رائدة على المستوى المحلي والاتحادي في النصف الأول من عام 2022.. وتهدف هذه المقارنات إلى الاطلاع على الممارسات المبتكرة التي يتم تطبيقها، وتحقيق أثر إيجابي على العمل المؤسسي، للعمل على تنفيذها ضمن أعمال البلدية حسب نتائجها، وذلك لتوفير خدمات بأعلى مستوى، ومواكبةً لآخر التطورات على الصعيد المحلي والعالمي.. يشار إلى أنه يتم عقد مقارنات معيارية لبلدية منطقة الظفرة من قبل جهات أخرى للاطلاع على الممارسات المتميزة في البلدية، ومنها المقارنة المعيارية التي تم عقدها من قبل بلدية مدينة أبوظبي بحضور المديرين التنفيذيين والفنيين من كلا الجهتين بخصوص ترشيد استهلاك المياه في المسطحات الخضراء، وتعد بلدية منطقة الظفرة من رواد الاستدامة في هذا المجال.

بلدية الظفرة
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