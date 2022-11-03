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«السلامة الغذائية» تغلق جافكو سوبرماركت في أبوظبي

المنشأة عقب إغلاقها (من المصدر)
4 نوفمبر 2022 02:22

أبوظبي (الاتحاد)

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أصدرت هيئة أبوظبي للزراعة والسلامة الغذائية قراراً بالإغلاق الإداري بحق منشأة «جافكو سوبرماركت» في أبوظبي، والتي تحمل الرخصة التجارية رقم CN-4009062، وذلك لمخالفتها القانون رقم (2) لسنة 2008 في شأن الغذاء بإمارة أبوظبي والتشريعات الصادرة بموجبه، وكذلك لخطورتها على الصحة العامة.
وأوضحت الهيئة أن تقرير الرقابة الغذائية أفاد بأن قرار الإغلاق الإداري جاء نتيجة تكرار المخالفات عالية الخطورة، وعدم التزام المنشأة بتطبيق اشتراطات السلامة الغذائية، مما يؤثر على مستوى سلامة الغذاء وصحة المستهلك، ومنها رصد تفشي الحشرات في المنشأة، وتدني مستوى نظافة الثلاجات والأرضيات ومناطق عرض المواد الغذائية والخضراوات والفواكه، وسوء تخزين اللحوم وعرضها للبيع في حالة سيئة جداً، بالإضافة إلى عدم كفاءة منطقة عرض الأسماك وغيرها من المخالفات.
ورغم تعاقب التفتيش على المنشأة لم يتم التجاوب مع ملاحظات المفتشين المتصلة باشتراطات صحة وسلامة الغذاء، حيث قام المفتشون بتحرير أربع مخالفات وتنبيه بالإغلاق الإداري، إلا أنها لم تقم بتصويب أوضاعها واستيفاء الملاحظات الواردة بحقها.
وأكدت الهيئة أن أمر الإغلاق الإداري سيظل ساري المفعول حتى يتم تصحيح الأوضاع المخالفة، واستيفاء المنشأة لجميع المتطلبات اللازمة لضمان صحة وسلامة الغذاء.
وذكرت أن قرارات الإغلاق الإداري وكشف التجاوزات المرصودة يأتي في إطار الجهود التفتيشية الرامية لتعزيز منظومة السلامة الغذائية في إمارة أبوظبي، وتأكيد الدور الرقابي لضمان التزام كافة المنشآت باشتراطات السلامة الغذائية، موضحة أن جميع المنشآت باختلاف طبيعتها ومنتجاتها الغذائية تخضع للتفتيش الدوري من قبل مفتشي الهيئة للتأكد من تقيدها باشتراطات السلامة الغذائية.

أبوظبي
الإمارات
السلامة الغذائية
هيئة أبوظبي للزراعة والسلامة الغذائية
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