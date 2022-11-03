رئیس الدولة يتلقى رسالة خطیة من رئیس كازاخستان تسلمھا عبدالله بن زايد

تلقى صاحب السمو الشیخ محمد بن زايد آل نھیان رئیس الدولة "حفظه الله" رسالة خطیة من فخامة قاسم جومارت توكايیف رئیس جمھورية كازاخستان تتعلق بالعلاقات الثنائیة بین البلدين.

تسلم الرسالة سمو الشیخ عبدالله بن زايد آل نھیان وزير الخارجیة والتعاون الدولي لدى استقباله الیوم في أبوظبي معالي مختار تلیوبیردي نائب رئیس الوزراء وزير خارجیة جمھورية كازاخستان.

وبحث الجانبان علاقات التعاون الثنائي بین دولة الإمارات وجمھورية كازاخستان وسبل تعزيزه وتطويره في عدة مجالات ومنھا الاقتصادية والتجارية والاستثمارية.

كما استعرض سموه ومعالي نائب رئیس الوزراء وزير خارجیة جمھورية كازاخستان عددا من الملفات ذات الاھتمام المشترك والمستجدات على الساحتین الإقلیمیة والدولیة.

ورحب سمو الشیخ عبدالله بن زايد آل نھیان بزيارة معالي مختار تلیوبیردي مؤكدا على العلاقات الثنائیة المتمیزة بین دولة الإمارات وجمھورية كازاخستان والحرص على تعزيزھا وتنمیة التعاون في مختلف المجالات بما يحقق المصالح المتبادلة للبلدين ويعود بالخیر على شعبیھما.

من جانبه أعرب معالي مختار تلیوبیردي عن تطلع بلاده إلى تعزيز التعاون المشترك مع دولة الإمارات في المجالات كافة مشیدا بالمكانة الرائدة التي تحظى بھا الدولة على الصعیدين الإقلیمي والعالمي.

حضر اللقاء معالي أحمد بن علي محمد الصايغ وزير دولة وسعادة الدكتور محمد سعيد العريقي سفير الدولة لدى كازاخستان.