عبدالله بن زايد يستقبل لافروف ويبحثان الشراكة الاستراتیجیة الإماراتیة الروسیة

استقبل سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان وزير الخارجية والتعاون الدولي، معالي سیرجي لافروف وزير خارجیة جمھورية روسیا الاتحادية.

جرى خلال اللقاء - الذي عقد في أبوظبي - بحث علاقات التعاون والشراكة الاستراتیجیة بین دولة الإمارات وروسیا الاتحادية، وجھود البلدين الصديقین لتعزيز آفاق التعاون المشترك في المجالات كافة.

كما استعرض الجانبان عددا من القضايا ذات الاھتمام المشترك وتبادلا وجھات النظر بشأنھا.

ورحب سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان بزيارة معالي سیرجي لافروف، مؤكدا على الشراكة الاستراتیجیة الشاملة التي تجمع بین البلدين في المجالات كافة وضرورة تعزيزھا.

وأعرب سموه عن اعتزازه بمخرجات لقاء صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة "حفظه الله" وفخامة فلاديمیر بوتین رئیس روسیا الاتحادية في سانت بطرسبورغ خلال الزيارة التي قام بھا سموه إلى روسیا شھر أكتوبر الماضي والتي عكست النمو المتسارع في علاقات التعاون بین البلدين.

وعقب اللقاء، أقام سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان وزير الخارجية والتعاون الدولي مأدبة عشاء تكريما لمعالي سیرجي لافروف وزير خارجیة جمھورية روسیا الاتحادية والوفد المرافق.

حضر اللقاء معالي الدكتور سلطان بن أحمد الجابر وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة ومعالي أحمد بن علي محمد الصايغ وزير دولة وسعادة الدكتور محمد أحمد بن سلطان الجابر سفير الدولة لدى روسيا الاتحادية.