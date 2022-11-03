الجمعة 4 نوفمبر 2022 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الإمارات

عبدالله بن زايد يستقبل لافروف ويبحثان الشراكة الاستراتیجیة الإماراتیة الروسیة

عبدالله بن زايد يستقبل لافروف ويبحثان الشراكة الاستراتیجیة الإماراتیة الروسیة
3 نوفمبر 2022 22:53

استقبل سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان وزير الخارجية والتعاون الدولي، معالي سیرجي لافروف وزير خارجیة جمھورية روسیا الاتحادية.
جرى خلال اللقاء - الذي عقد في أبوظبي - بحث علاقات التعاون والشراكة الاستراتیجیة بین دولة الإمارات وروسیا الاتحادية، وجھود البلدين الصديقین لتعزيز آفاق التعاون المشترك في المجالات كافة.
كما استعرض الجانبان عددا من القضايا ذات الاھتمام المشترك وتبادلا وجھات النظر بشأنھا.
ورحب سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان بزيارة معالي سیرجي لافروف، مؤكدا على الشراكة الاستراتیجیة الشاملة التي تجمع بین البلدين في المجالات كافة وضرورة تعزيزھا.
وأعرب سموه عن اعتزازه بمخرجات لقاء صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة "حفظه الله" وفخامة فلاديمیر بوتین رئیس روسیا الاتحادية في سانت بطرسبورغ خلال الزيارة التي قام بھا سموه إلى روسیا شھر أكتوبر الماضي والتي عكست النمو المتسارع في علاقات التعاون بین البلدين.
وعقب اللقاء، أقام سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان وزير الخارجية والتعاون الدولي مأدبة عشاء تكريما لمعالي سیرجي لافروف وزير خارجیة جمھورية روسیا الاتحادية والوفد المرافق.

أخبار ذات صلة
300 لاعب في «النسخة 14» لكأس مبادلة المجتمعي للتنس
الإمارات.. بيئة حاضنة للتنوع الثقافي يرنو لها الجميع

حضر اللقاء معالي الدكتور سلطان بن أحمد الجابر وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة ومعالي أحمد بن علي محمد الصايغ وزير دولة وسعادة الدكتور محمد أحمد بن سلطان الجابر سفير الدولة لدى روسيا الاتحادية.

المصدر: وام
روسيا
سيرجي لافروف
الإمارات
عبدالله بن زايد
آخر الأخبار
برعاية رئيس الدولة.. مهرجان الشيخ زايد ينطلق بمنطقة الوثبة 18 نوفمبر
الإمارات
برعاية رئيس الدولة.. مهرجان الشيخ زايد ينطلق بمنطقة الوثبة 18 نوفمبر
اليوم 15:39
300 لاعب في «النسخة 14» لكأس مبادلة المجتمعي للتنس
الرياضي
300 لاعب في «النسخة 14» لكأس مبادلة المجتمعي للتنس
اليوم 15:30
الإمارات.. بيئة حاضنة للتنوع الثقافي يرنو لها الجميع
الإمارات
الإمارات.. بيئة حاضنة للتنوع الثقافي يرنو لها الجميع
اليوم 15:00
الشارقة يناقش تطوير مراحل اليد
الرياضي
الشارقة يناقش تطوير مراحل اليد
اليوم 15:00
الإمارات.. مكانة عالمية في تعزيز مزيج الطاقة والحد من الانبعاثات الكربونية
الإمارات
الإمارات.. مكانة عالمية في تعزيز مزيج الطاقة والحد من الانبعاثات الكربونية
اليوم 14:54
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
الإمارات
عربي ودولي
الاقتصادي
الرياضي
وجهات نظر
دنيا
ثقافة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
المبوب
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
جميع الحقوق محفوظة لصحيفة الاتحاد 2022©