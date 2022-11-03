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بالتعاون مع «وام» وضمن فعاليات «الكونغرس العالمي للإعلام».. «الاتحاد» تعقد منتدى «الإعلام الوطني في عصر الرقمنة»

بالتعاون مع «وام» وضمن فعاليات «الكونغرس العالمي للإعلام».. «الاتحاد» تعقد منتدى «الإعلام الوطني في عصر الرقمنة»
3 نوفمبر 2022 22:20

أبوظبي (وام)

تعقد صحيفة الاتحاد، بالتعاون مع وكالة أنباء الإمارات «وام»، يوم 16 نوفمبر الحالي، منتدى بعنوان «الإعلام الوطني في عصر الرقمنة»، بمشاركة نخبة من الإعلاميين والباحثين المتخصصين في قضايا الإعلام.
ويُقام المنتدى في جناح شركة أبوظبي للإعلام ضمن فعاليات «الكونغرس العالمي للإعلام»، الذي ينعقد تحت رعاية سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير ديوان الرئاسة، في الفترة من 15 حتى 17 نوفمبر، والذي تنظمه «مجموعة أدنيك» بالتعاون مع وكالة أنباء الإمارات «وام» لاستكشاف وصياغة مستقبل قطاع الإعلام وآفاقه المستقبلية. وتتطرق محاور المنتدى لأدوار الإعلام الوطني والأدوات الجديدة التي يستخدمها في تقديم رسالته التوعوية وخدماته الإخبارية.
يسلط المنتدى الضوء على تحديات الطفرة الرقمية، ودور الإعلام في تعزيز القوة الناعمة ورصد النجاحات التنموية، وأهمية الرسالة الإعلامية في تأمين المجتمع ومواجهة التحديات، وتأهيل المجتمعات للمستقبل، وتنشئة الأجيال الجديدة ببناء وعي مبكر بقضايا المجتمع واتجاهات المستقبل، ويرصد المنتدى حدود تأثير وسائل التواصل الاجتماعي على الجمهور.

وقال محمد جلال الريسي، مدير عام وكالة أنباء الإمارات «وام»، رئيس اللجنة المنظمة  للكونغرس العالمي للإعلام: إن المنتدى يتزامن مع «الكونغرس العالمي للإعلام» في دورته الأولى، التي ترصد مستجدات الإعلام على مستوى المنطقة والعالم، وهذه فرصة استثنائية لحشد المؤسسات الإعلامية الوطنية من أجل استشراف مسارات التطوير المتواصل خدمة لقضايانا الوطنية، وتبادل الأفكار والرؤى حول كل ما هو جديد في قطاع الإعلام.

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وأشار عبدالرحيم النعيمي، مدير عام «أبوظبي للإعلام» بالإنابة، إلى أن المنتدى يقرأ تحديات الإعلام في ظل ما يشهده من تطورات سريعة في وسائط تقديم المحتوى، وأيضاً في نوع الرسالة، التي ينبغي أن تواكب ما يستجد من اهتمامات، وفي الوقت نفسه تحرص على المسؤولية المجتمعية للإعلام كرافد أساسي في صناعة الرأي العام المستنير، من خلال رؤية موضوعية ومبادرات قادرة على إنتاج رؤية استباقية تجعل المجتمع أكثر جاهزية للمستقبل.

وأكد حمد الكعبي، رئيس تحرير «الاتحاد»، أن منتدى «الإعلام الوطني في عصر الرقمنة» يناقش التحديات الراهنة التي يواجهها الإعلام، سواء ما يتعلق بالطفرة التقنية أو الدور المحوري المنوط بوسائل الإعلام في دعم الخطط التنموية ومواكبة الرؤية المستقبلية للدولة في المجالات كافة، فوسائل الإعلام شريك أساسي في تعزيز مسيرة التنمية، وتبصير الرأي العام بالمستجدات، من خلال المعلومات الدقيقة والأطروحات التي تتحلى بالمسؤولية الوطنية، والطفرة التقنية ينبغي النظر إليها كفرصة يمكن استثمارها في تجديد دور الإعلام الوطني وتطوير أدواته.
يشارك في المنتدى الدكتور محمد الكويتي رئيس مجلس الأمن السيبراني في دولة الإمارات العربية المتحدة، وعبدالرحيم النعيمي، مدير عام «أبوظبي للإعلام» بالإنابة، والدكتور سلطان محمد النعيمي مدير عام مركز الإمارات للدراسات والبحوث الاستراتيجية، والدكتور محمد عبدالله العلي الرئيس التنفيذي لمركز تريندز للبحوث والاستشارات، وحمد الكعبي رئيس تحرير صحيفة الاتحاد، والكاتب السعودي عبدالله ناصر العتيبي، ونسرين فاخر، رئيس تحرير مجلة ماجد، والكاتب والباحث السعودي عبدالله بن بجاد العتيبي.

وكالة أنباء الإمارات
محمد جلال الريسي
الإمارات
صحيفة الاتحاد
حمد الكعبي
جريدة الاتحاد
وام
أبوظبي للإعلام
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